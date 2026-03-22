Autoridades italianas visitaron Paraguay: ¿qué oportunidades de inversión encontraron?

Recientemente visitó nuestro país la subsecretaria de Asuntos Exteriores de Italia, Maria Tripodi, quien mantuvo encuentros institucionales con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. Ambas autoridades realizaron un repaso de la agenda bilateral y reafirmaron la voluntad de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Ítalo- Paraguaya, Fernando Beconi, destacó que la llegada oficial de la subsecretaria de Estado, María Tripodi, es una continuidad del buen relacionamiento con la República de Italia, que cuenta con más de 150 años de vínculos diplomáticos con la República del Paraguay.

Vínculos con empresas italianas

Señaló que, particularmente en este gobierno, encabezado por el presidente Santiago Peña, se están desarrollando, fortaleciendo y renovando vínculos con empresas italianas que están llegando a Paraguay, impulsadas por “la confianza que genera la relación entre ambos Estados”.

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“La visita de la viceministra es la continuación de una serie de iniciativas que tomó no solo la República del Paraguay hacia Italia, sino también Italia en favor de nuestro país, promoviendo como un destino confiable”, contó.

Junto con la viceministra María Tripodi, también visitaron el país altos funcionarios de organismos como la Agencia para la promoción en el exterior y la internacionalización de las empresas italianas. (ICE), Agencia Italiana de Crédito para la Exportación (SACE), entidades que promueven la exportación y el financiamiento de la industria italiana, facilitando el acceso a tecnología, maquinaria pesada y productos metalmecánicos, detalló Beconi.

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Estos organismos,según el titular de la Cámara, instalaron mesas de trabajo y compartieron espacios de diálogo con distintos actores locales, lo que permitió generar una agenda productiva. En ese sentido, subrayó que la visita fue “muy virtuosa” y que marcó un punto de partida para nuevas oportunidades dentro del mercado paraguayo.

Paraguay: más importador que exportador

En cuanto a la relación bilateral actual con la nación europea, mencionó que Paraguay es importador, con un registro de US$ 150 millones en 2025, mientras que las exportaciones alcanzan los US$ 45 millones dentro de la balanza comercial bilateral.

En ese orden, Beconi indicó que entre las principales oportunidades que ofrece el país para el capital extranjero es el acceso a energía limpia y renovable, los costos competitivos en materia tributaria, fiscal y de materias primas, así como la abundancia de tierras y una posición geopolítica estratégica dentro del Mercosur.

“En toda esa construcción de elementos estamos hablando bastante sobre el expertise (experiencia o conocimiento) energético italiano, las distintas posibilidades de diversificación de matrices energéticas en Paraguay y también sobre la incidencia que se irá teniendo en la relación entre el Mercosur y la Unión Europea”, comentó el gremialista.

Oportunidades de Paraguay

El presidente del gremio alegó que Paraguay “es muy conveniente” para convertirse en un hub industrial, tanto para la instalación de empresas como para posicionarse como proveedor del Mercosur.

Agregó que, en ese contexto, no solo se apunta a la inversión directa en Paraguay, sino también a incorporar el know-how (saber hacer) en materia energética y tecnológica, así como al desarrollo del negocio de la reforestación, sector en el que el país cuenta con una importante disponibilidad de tierras y ya tiene empresas europeas instaladas, acotó.

“En ese sentido, nos constituimos en un territorio atractivo por la cantidad de espacio disponible y la posición geográfica estratégica, lo que representa una oportunidad para que, a partir de Paraguay, se desarrollen industrias de valor agregado que satisfagan la demanda de la región del Mercosur”, reiteró Beconi.

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En cuanto al trabajo de la Cámara para captar el interés de inversionistas italianos y presentar las oportunidades del país, precisó que la institución funciona como “un brazo de relacionamiento”, impulsado por la iniciativa de Assocamerestero -Asociación que agrupa a las Cámaras de Comercio Italianas en el Extranjero (CCEI)-.

Cámara Ítalo-Paraguaya

En ese marco, explicó que constituyen un vínculo promovido por la República Italiana activo en Paraguay, que actúa como un canal de promoción, referencia, consulta y articulación entre el Estado paraguayo y el sector privado.

Añadió que, de esta manera, el Estado puede facilitar el acceso a información y servicios a través de las Cámaras de Comercio.