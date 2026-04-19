Duplicación de la ex ruta 1: se inician las primeras intervenciones de “emergencia”

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que ya están en marcha las primeras intervenciones en los sectores más comprometidos de la Ruta Departamental 027 (D027, ex Ruta 1), mientras se aguarda la aprobación técnica y administrativa del proyecto de rehabilitación integral.

Las labores actualmente en ejecución entre las ciudades de San Lorenzo e Itá responden a una intervención de carácter provisional y de emergencia, orientada a brindar soluciones inmediatas en los puntos más deteriorados de la vía.

De acuerdo con los datos de la cartera, con estas acciones se busca mejorar la adherencia de la calzada, reducir el riesgo de accidentes y garantizar una transitabilidad más segura para los usuarios, mientras se completan los procesos técnicos y administrativos para iniciar las obras principales.

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Renovación de 26,3 kilómetros

En este caso, el contrato fue firmado el 29 de julio del año pasado, pero aún no registra avances significativos debido a la falta de liberación de recursos para el pago del anticipo, condición necesaria para la orden de inicio.

El Consorcio Victoria —integrado por las empresas Compañía de Construcciones Civiles S.A. y Tecnología del Sur S.A.E.—, representadas por los señores Mauricio Javier Cordero Codas y Joaquín Fernández Solano López. será responsable de la rehabilitación y el mantenimiento de aproximadamente 26,3 kilómetros, desde la ciudad universitaria hasta el empalme con la ruta PY01, en Itá.

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Se trata de un corredor vial de alto tránsito diario, fundamental para la movilidad en el departamento Central y su área metropolitana. El precio total del contrato asciende a G. 200.897.179.309 (unos US$ 27 millones), con IVA incluido, que si bien fue la oferta más barata, está casi G. 50.000 millones por encima que el precio de referencia de la licitación.

El plazo de ejecución contempla una primera fase de 18 meses destinada a la rehabilitación integral del tramo, seguida de una segunda etapa de mantenimiento por 24 meses.

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Principales ítems a ejecutar

Entre las principales tareas previstas se incluyen bacheo, fresado, regularización y pavimentación asfáltica, mejoras en banquinas, obras de drenaje y la incorporación de elementos de seguridad vial. Asimismo, se prevé la ampliación de la calzada en un tramo de 12,6 kilómetros, desde San Lorenzo hasta J. A. Saldívar, en zonas urbanas, mediante la incorporación de un carril adicional exclusivo para buses con pavimento rígido.

Por otro lado, desde J. A. Saldívar hasta Itá, las intervenciones se centrarán en la rehabilitación de la vía existente, todo esto conforme a las especificaciones técnicas del Manual de Carreteras del Paraguay.