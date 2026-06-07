CAF anuncia fuerte apuesta al Paraguay y destaca oportunidades si avanzan reformas y políticas públicas

Paraguay podría contar con una importante inyección de recursos para financiamiento privado y público en condiciones especialmente favorables por su estabilidad y crecimiento, sumado a la consolidación del grado de inversión, destacó en entrevista a ABC Color el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, quien también resaltó la importancia de mejorar políticas públicas y de mantener reformas internas activas. El ex ministro de Comercio de Colombia Diaz -Granados conduce su segundo periodo al frente de la institución en medio de grandes desafíos para la región.

Principales desafíos en este segundo periodo en la CAF. ¿Cómo se explica el plan de una región más verde y azul y cómo se acopla Paraguay en esto?.

Para estos cinco años que vienen queremos hacer mucho énfasis en la resiliencia de América Latina y el Caribe frente a las transiciones que la región está enfrentando. Transiciones que están asociadas al cambio climático, que es evidente y que afecta tanto lo urbano como lo rural.

Una segunda transición es lo que tiene que ver con lo digital. Vamos a ver en los próximos años una aceleración de la digitalización y la presencia casi omnipresente en todas las actividades, en todos los oficios humanos, de la transformación digital. “Hay que prepararse para esto, tanto en el mercado laboral como en la generación de oportunidades de riqueza”

Una tercera, es la transición energética, porque el mundo demanda ahora más energía en términos de masa y en términos de densidad, y que implica para Paraguay y América Latina una gran oportunidad .

Entonces, el énfasis de los próximos cinco años es ayudar a la región a navegar estas transiciones: ambiental, digital, energética. Y, adicionalmente, preocuparnos por algo que yo siento que lo hemos hablado mucho, pero es hora de pasarlo de los discursos a la acción, que son los temas de integración regional.

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¿Cómo contribuye la obra del Corredor Bioceánico en este proceso de integración regional?

Muy importante, porque efectivamente en el caso del Corredor Bioceánico estamos trabajando en varios segmentos del corredor. Yo vengo justamente de Brasilia, de reuniones con el Gobierno para seguir identificando áreas de oportunidad. Estamos trabajando en Chile en la expansión de los puertos en el Pacífico y también en las mejores logísticas en los puertos del Atlántico. Vemos potenciales en corredores férreos, en corredores digitales, en corredores de vías que atraviesan Paraguay, que nos acercan a Bolivia, nos acercan a Brasil, Argentina y, por supuesto, a Chile.

El desafío hoy está en identificar los proyectos de los programas y saber que tenemos una institución financiera en capacidad de acompañar tanto la estructuración como el financiamiento, tanto con créditos soberanos como no soberanos. Hemos puesto a disposición el instrumento y ya veremos dónde está la voluntad y la capacidad de los gobiernos.

¿Cuánto invertirá CAF en proyectos de integración en A. Latina?

Hemos anunciado un compromiso del banco US$ 10.000 millones para los próximos cinco años para proyectos de integración en toda América Latina y el Caribe. Y esto significa un mundo de oportunidades para Paraguay, porque es un país que necesita respuesta y solución a los temas de energía, a los temas de integración. Paraguay está en el corazón de Sudamérica y en la medida en que se integre a sus vecinos, habremos completado la agenda de integración en Sudamérica y creo que ahí tenemos un gran potencial para seguir apuntando.

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¿Cuánto prevé CAF inyectar propiamente en Paraguay?

Para el caso puntual de Paraguay, le hemos ofrecido un financiamiento particularmente favorable. Y hasta US$ 3.000 millones para los próximos dos años en lo que le competa al Paraguay en lo que el país decida. Y lo podemos hacer tanto con sector privado, como con sector público, con las empresas estatales, para darle a Paraguay un socio financiero y de conocimiento importante.

¿Cómo ha posicionado al país el hecho de alcanzar el grado de inversión?<b> </b>

Sin duda alguna, el alcanzar el grado de inversión, que es un esfuerzo muy grande que ha hecho Paraguay, es una habilitación, porque muchos de los inversores a nivel mundial tienen en el grado de inversión una de las primeras limitaciones para invertir. Entonces, el haber removido esa barrera significa que hoy Paraguay es seleccionable a nivel mundial para muchos de los fondos de inversión.

Creo que tenemos es hoy un ascenso importante del país que hay que aprovecharlo. Donde creemos que podemos ayudar nosotros es justamente en amplificar la voz de Paraguay a nivel regional y global.

Ese es el paso que sigue y el hecho de alcanzar el grado de inversión, poner en funcionamiento el acuerdo con Mercosur-Unión Europea, mejorar los acuerdos comerciales que ya tiene Mercosur, es como una combinación perfecta para el crecimiento de los flujos de inversión en los próximos años, porque se ha quitado la dificultad de venir a Paraguay por la ausencia del grado de inversión y se ha creado una arquitectura institucional que favorece el establecimiento de la inversión. “Yo creo que esas condiciones van a ser un viento favorable para Paraguay en los próximos años”.

¿Qué faltaría para aprovechar mejor estas oportunidades?

Yo creo que es con mejores políticas públicas, manteniendo latente una reformas al interior del país. Hay que hacer mejoras consistentes en el país en términos, por ejemplo de infraestructura de alianzas público-privadas, de generar mejoras en el sector no transable, llámese energía, transporte, servicios públicos. Creo que ahí hay un margen para seguir mejorando y que es donde el banco además puede ayudarle más al país a hacer mucho más eficiente el sector no transable de la economía para que eso ayude a que llegue más rápidamente la inversión. A medida que el país va llegando, alcanzando sus niveles va destapando nuevas oportunidades y creo que lo que tenemos hoy es un futuro promisorio para el Paraguay y los paraguayos que tienen que creerse eso. Esto es muy importante, porque el país tiene un gran potencial y tiene lo que el mundo reclama y necesita.

¿Cómo se llega a ese gran desafío del crecimiento a toda la sociedad?

El crecimiento no es rápido, no es instantáneo, es de sacrificio, probablemente tarde una generación o dos generaciones, pero yo creo que no se puede desmotivar por la lentitud. Al contrario, lo que hay que tener es la paciencia y la perseverancia para poder avanzar, porque tenemos muchos ejemplos a nivel mundial de naciones que han hecho su tránsito de países de bajo ingreso a países de ingresos altos o a países de ingresos medios altos. Y esto ha sido gracias al esfuerzo que han hecho muchísimos de los países y de sus instituciones a lo largo del tiempo.

Paraguay tiene buenas condiciones, bonos demográficos, acceso a los mercados internacionales, proximidad a grandes inversionistas, que le darán la oportunidad de jugar a su favor. Claramente hay que ponerle énfasis a la reducción de pobreza y desigualdad, y que con la tecnología y con los datos que tenemos hoy es fácil, en el sentido de hacer los diagnósticos y lo que hay que poner en voluntad para poder hacer los cierres de esas brechas en el país.

Sobre límite fiscal, ¿De qué manera puede afectar a los programas que tiene el CAF con Paraguay?

Nosotros tenemos la intención de acompañar el financiamiento del Paraguay, independientemente de las decisiones que tome el gobierno respecto del cumplimiento de sus metas fiscales, casi todos los países de América Latina hoy tienen cumplimiento de reglas fiscales y el banco opera en todos ellos y lo que hemos logrado hacer es carteras muy dinámicas con sector privado, con sector no soberano.

Aquí en Paraguay tenemos oportunidades, por ejemplo, hemos hablado de la posibilidad de potenciar el ahorro, el ahorro personal para llevarlo a infraestructura y eso es una forma de avanzar en la construcción de capital y la formación bruta de capital en Paraguay sin necesidad de comprometer recursos de la nación.

Creo que es parte de la evolución de Paraguay, el hecho de un país que alcanza el grado de inversión, que tiene disciplina fiscal, que busca ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que va creando una atmósfera de predictibilidad para la inversión. Entonces, en la medida que eso pasa, nosotros como banco vemos una oportunidad para ayudar en esa evolución, por ejemplo, en la eficiencia del sector no trazable, trabajando con el sector no soberano, trabajando con el sector privado, mayormente.

Oportunidades para desarrollar herramientas como las APP

Las Alianzas Público- Privadas (APP) toman tiempo y una vez que comienzan los proyectos a desarrollar, son imparables. En el caso de Paraguay estimo que va a pasar, que va a tomar un tiempo, sí, porque hay que prepararlos y un buen proyecto de ingeniería rentable, puede tardar dos, tres años en preparación. Hay que tener paciencia, porque el camino, por largo que sea, se acorta con el primer paso. Entonces, aquí hay que dar el primer paso en la estructuración de buenas políticas públicas, instituciones que promuevan, el uso de capital privado para la solución de bienes públicos, llámense vías, transmisión energética, provisión de servicios básicos como saneamiento, agua, basuras, residuos sólidos.

Sobre incertidumbres por contexto global y la necesidad de una mayor integración regional.

Hay un cambio real en las reglas. Hay un mundo mucho más convulsionado con guerras en Medio Oriente, un daño a la infraestructura petrolera, gasífera, de fertilizantes, que va a tener un efecto duradero en el tiempo. Una guerra en las fronteras de Europa, una tensión entre Estados Unidos y China. Y nosotros en el sur global, en general en América Latina, pues tenemos que visualizar nuestro lugar como territorio de paz, pero también están nuestras oportunidades.

Hemos insistido mucho en que hay que navegar esta incertidumbre global y hay que trabajar más hacia adentro de la región, promocionando más la integración de la residencia de América Latina.

Quisiéramos del lado del banco, ayudar entendiendo el desajuste que hay en el orden liberal a nivel mundial y viendo cómo América Latina encuentra su lugar en ese desajuste, siendo región solución.

Ceo que todos los países de la región se han dado cuenta de la importancia que significa Estados Unidos para nosotros como mercado próximo, pero también de la importancia de la diversificación para no tener dependencia, porque los riesgos en comercio exterior se aumentan cuando hay ese grado de anclaje o de dependencia.

La diversificación es la estrategia típica para enfrentar los riesgos. Diversificar productos, de destinos, de monedas, de empresas que compran y venden. Es importante mantener siempre esta idea de un mejor balance en la canasta. Una buena diversificación ayuda a disipar el riesgo.