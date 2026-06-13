Capasu reporta un pequeño incremento en ventas, gracias a ofertas mundialista

Las promociones lanzadas por el partido entre la Selección Paraguaya y Estados Unidos generaron un importante movimiento comercial en los supermercados del país. Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), destacó que las ventas registraron un incremento aproximado del 15% respecto a un período habitual.

“Se vendió bastante bien, las ventas fueron muy buenas”, expresó Lezcano en entrevista con ABC Cardinal. Según explicó, los productos más demandados fueron los cortes de carne para asado, especialmente la costilla vacuna, además de cerveza y otros artículos para reuniones familiares y entre amigos durante la jornada futbolera.

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Promociones siguen mañana

El titular de Capasu señaló que el aumento se dio también gracias a la estrategia de descuentos. Indicó que los frigoríficos se sumaron a la campaña de apoyo a la Albirroja ofreciendo precios más competitivos, lo que permitió a los supermercados trasladar esos beneficios a los consumidores. Las promociones, con rebajas de hasta el 15%, comenzaron el jueves y se extenderán hasta el fin de semana.

Entre las ofertas más buscadas sobresalieron las costillas vacunas de primera, cuyos precios oscilaron entre G. 37.000 y G. 39.000 por kilogramo. Asimismo, Lezcano resaltó que la carne de cerdo atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de precios, sobre todo gracias que cuestan hasta un 60% menos que la carne vacuna.

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En cuanto a las bebidas, la cerveza lideró ampliamente las ventas. No obstante, también las bajas temperaturas favorecieron a la venta de vino, que aumenta sus ventas en cada invierno.

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El presidente de Capasu resaltó que el entusiasmo albirrojo también se trasladó a los productos temáticos. Banderas, camisetas, prendas y otros artículos de merchandising vinculados a la Selección tuvieron una alta demanda. “Todo lo que ponías se vendía”, resumió Lezcano.