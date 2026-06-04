Asado más barato para la Albirroja: anuncian ofertas por el Mundial

El presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, explicó que los frigoríficos entregaron nuevos listados con precios más competitivos sobre todo en cortes de costilla vacuna, lo que permitirá trasladar parte de esa reducción a los consumidores.

“Los frigoríficos nos han dado buenos listados de precios como para que podamos trasladar esos precios finales”, señaló.

Lezcano indicó que actualmente existe una faena normal de ganado y que los problemas logísticos ocasionados semanas atrás por las inundaciones en el Chaco fueron superados.

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Según explicó, esta situación garantiza una adecuada disponibilidad de carne para abastecer la demanda que suele aumentar durante los encuentros de la selección nacional.

“Tenemos faenas normales y eso indica que va a haber disponibilidad del producto y eso se va a trasladar con mejores precios para el consumidor final”, afirmó.

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El principal atractivo

El titular de Capasu adelantó que las ofertas comenzarán a verse desde este fin de semana y que cada cadena de supermercados lanzará promociones especiales para atraer a los clientes en la previa de los partidos.

“Seguramente para el día del partido todos los colegas harán algún ruido con la costilla”, comentó. El empresario reconoció además que la costilla funciona como un producto estratégico para captar compradores, pues generalmente el cliente no solo compra carne sino que también va por todos los productos para el asado.

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“Si yo te conquisto con el precio de mi costilla, ya venís a comprar la cerveza, la gaseosa, el pan, el carbón y todo para esperar el partido”, sostuvo.

Ofertas en cada partido de Paraguay

Desde el gremio señalaron que la intención es mantener este tipo de promociones cada vez que juegue la Albirroja, especialmente cuando los encuentros coinciden con fines de semana o feriados.

“La idea es cada vez que la Albirroja juegue tener precios competitivos para que la gente venga y se aprovisione del producto”, expresó.

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El cerdo gana terreno por sus precios más bajos

Además de la carne vacuna, Capasu destacó que los cortes de cerdo atraviesan uno de sus mejores momentos en cuanto a precios y demanda.

Lezcano aseguró que algunos cortes porcinos llegan a costar hasta un 60% menos que los cortes vacunos, situación que está impulsando un mayor consumo entre los paraguayos. “La gente está optando por esos cortes porque son más atractivos”, afirmó.

También habrá promociones en bebidas

El representante de los supermercados adelantó que las promociones no se limitarán a la carne. Indicó que varias marcas de cerveza, tanto internacionales como nacionales, preparan ofertas especiales para acompañar las jornadas futboleras.

Finalmente, invitó a los consumidores a acercarse a los supermercados para aprovechar las promociones y aseguró que habrá stock suficiente de carne y otros productos para acompañar los partidos de la selección paraguaya.