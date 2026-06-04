Anuncian promociones de cerveza durante partidos del Mundial 2026

Si bien la Selección Paraguaya de Fútbol disputa su primer partido contra la selección local de Estados Unidos del Mundial de Fútbol 2026 el 12 de junio, ya este viernes la albirroja enfrentará en un amistoso a la selección de Nicaragua.

Ante esto, comercios, locales gastronómicos y nocturnos suelen dar a conocer promociones de productos a fin de alentar a la selección y compartir la pasión por la albirroja entre familia y amigos.

El propio titular de Capasu, Gustavo Lezcano, adelantó que los frigoríficos entregaron nuevos listados con precios más competitivos sobre todo en cortes de costilla vacuna, lo que permitirá trasladar parte de esa reducción a los consumidores.

Adelantó que las ofertas comenzarán a verse desde este fin de semana y que cada cadena de supermercados lanzará promociones especiales para atraer a los clientes en la previa de los partidos.

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El empresario reconoció además que la costilla funciona como un producto estratégico para captar compradores, pues generalmente el cliente no solo compra carne sino que también va por todos los productos para el asado, como por ejemplo, las bebidas acohólicas, como la cerveza, que también contarán con ofertas.

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“La idea es cada vez que la Albirroja juegue tener precios competitivos para que la gente venga y se aprovisione del producto”, expresó.

Promoción de cervezas para alentar a la albirroja

Entre las cervezas nacionales, contó que una de las marcas más tradicionales que acompaña a la albirroja contará con promoción, según anunció el proveedor.

Otra de las cervezas nacionales, una de las livianas y sin gluten, que la destacó como la número uno en ventas, también contará con promociones importantes.

Entre las internacionales, la marca que se destaca en el mundial, contará con importantes descuentos los días de los partidos.

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“Le pedimos a todos, siempre que vemos, donde centramos las bala es en los productos que más quiere la gente que es bebida y asado, y tenemos estos días de negociación, desde el jueves hasta el domingo”, puntualizó sobre el lapso de tiempo con el que cuentan para negociar con los proveedores.

Agregó que si bien desde Capasu cuentan con la información, dichas promociones dependen de cada local y estrategia comercial, pero que desde el gremio instan a los socios a aplicar descuentos.