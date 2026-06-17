La primera ruta de hormigón de Paraguay: cuánto avanzó y cuánto costará

La construcción de la primera ruta de hormigón de Paraguay continúa registrando avances en el tramo que une Pozo Colorado con Concepción (Ruta PY05).

Al cierre de la primera quincena de junio, las obras ya superan los 14 kilómetros de pavimento rígido ejecutado entre ambos lotes, consolidando el progreso de este proyecto estratégico que beneficiará a más de 400.000 habitantes del norte del país.

De acuerdo con datos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) proporcionó a ABC, a más de un año del inicio de los trabajos, el Lote A presenta un avance acumulado del 31,46% en el plazo mencionado, mientras que el Lote B registra un 18,92% de ejecución.

Para esta obra fueron adjudicados dos grupos de empresas. El Lote A está a cargo del Consorcio Avanza Chaco (Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho S.A. y Construpar S.A.), representado por Paul Sarubbi, Juan Carlos Pettengill y Guillermo Mas, por un monto de G. 327.332 millones.

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En tanto, el Lote B fue adjudicado a Ecomipa S.A., representada por Edgardo Wasmosy, por G. 283.863 millones. En total, ambos lotes suman una inversión de G. 611.195 millones, equivalente a cerca de US$ 101,8 millones al cambio actual.

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Avanza la construcción del nuevo pavimento

De acuerdo con los datos proporcionados, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en los dos frentes de obra habilitados sobre la ruta PY05, incorporando jornadas diurnas y nocturnas para mantener el ritmo previsto de ejecución en esta vía de 90 kilómetros que fortalecerá la conectividad y acompañará el crecimiento productivo de la región.

Además de la colocación de hormigón, la obra contempla una serie de tareas fundamentales para garantizar la resistencia y durabilidad de la futura ruta. Entre ellas se incluyen la preparación del terreno, el fortalecimiento de la base que sostendrá la calzada y la construcción de sistemas de drenaje que permitirán una adecuada evacuación de las aguas de lluvia.

Estas intervenciones son esenciales para asegurar una infraestructura más segura y preparada para soportar el tránsito constante de vehículos livianos y de cargas que circulan por este corredor estratégico.

En el Lote A, a cargo del Consorcio Avanza Chaco, los trabajos se concentraron en la ejecución de pavimento de hormigón en calzada y banquinas, además de la construcción de alcantarillas, cabeceras de drenaje y otras obras complementarias. A la fecha, ya se construyeron aproximadamente 8,76 kilómetros de pavimento rígido.

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Por su parte, en el Lote B, ejecutado por la firma Ecomipa S.A., continúan las labores vinculadas a la conformación de la estructura vial, la colocación de hormigón y los trabajos de drenaje. En este sector ya se alcanzaron cerca de 6,06 kilómetros de pavimento rígido.

Obra financiada por CAF y Fonplata

La nueva PY05 se posiciona como una de las intervenciones viales más importantes actualmente en ejecución en el norte del país. Una vez concluida, permitirá mejorar las condiciones de circulación para el transporte de personas y mercancías, fortaleciendo la integración entre el Chaco y la Región Oriental, según el MOPC.

Asimismo, la utilización de pavimento de hormigón permitirá contar con una infraestructura de mayor resistencia y vida útil, especialmente en un corredor que registra un importante movimiento de cargas vinculadas a la producción agropecuaria y otras actividades económicas de la zona.

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La obra es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), el proyecto apunta a consolidar una infraestructura moderna capaz de acompañar el desarrollo productivo y social de todo el norte paraguayo.

La actual obra avanza tras el fracaso de un plan anterior que buscaba la reconstrucción de 146,42 kilómetros de la misma ruta, adjudicado en tres lotes por un total de G. 541.128 millones. Sin embargo, solo uno de los tramos —de aproximadamente 50 km— fue concluido.