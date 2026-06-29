Yacyretá: desmantelan el gigantesco rotor de la Unidad 10 para su rehabilitación

La Central Hidroeléctrica Yacyretá registró una jornada clave dentro de su Programa de Rehabilitación de Activos de Generación (PRAG). Técnicos e ingenieros lograron completar con éxito el desmontaje, izaje y traslado del rotor del generador eléctrico de la Unidad Generadora N.° 10 (U10), considerada la maniobra de mayor envergadura y complejidad técnica de todo el proceso de desarmado.

De acuerdo con las especificaciones técnicas oficiales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para los generadores de la central principal (donde se ubica la Unidad 10), las dimensiones y el peso del rotor de cada una de estas unidades son las siguientes:

Peso del rotor: 600 toneladas (el equivalente al peso de un avión Airbus A380 con máxima capacidad o a unos 500 automóviles medianos juntos).

Diámetro del rotor: 16,0 metros.

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La operación principal fue posible gracias a los trabajos previos que permitieron, días atrás, el retiro de la cruceta superior del generador. Al despejarse esa estructura, dieron luz verde a la delicada tarea de mover el rotor, uno de los componentes de mayor peso y dimensiones de la hidroeléctrica.

El procedimiento exigió una coordinación milimétrica entre los puentes grúa principales de la central y el personal especializado, culminando de manera satisfactoria con el posicionamiento de la estructura sobre su pedestal de apoyo en la casa de máquinas, informó la binacional.

El cronograma de obras

Con el retiro de este componente, los técnicos tienen ahora el camino libre para iniciar las intervenciones profundas en el generador eléctrico propiamente dicho.

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La parada programada de la U10 comenzó el 3 de junio último con las verificaciones técnicas iniciales de la turbina y el generador. Según el cronograma oficial de la EBY, se estima que la Unidad 10 volverá a prestar servicio comercial a finales de marzo del próximo año.

Las tareas están a cargo de la firma contratista ANDRITZ, bajo la fiscalización de los ingenieros y técnicos del Departamento Técnico de la EBY.

Renovación en cadena

La U10 sigue los pasos de la Unidad N.° 01 (U01), otra de las máquinas que se encuentra en pleno proceso de modernización. Actualmente, en la U01 se avanza con el montaje de sus nuevas barras eléctricas, y se prevé que vuelva a operar a mediados de noviembre de este año.

Desde la binacional destacaron que este avance reafirma el compromiso con su Plan Estratégico de Renovación de Activos, apuntando a extender la vida útil de los equipos y asegurar la eficiencia operativa en la generación de energía limpia y renovable para Paraguay y Argentina por las próximas décadas.