Gasto de la Administración Central crece 8,7% y supera los G. 34 billones a junio

El presupuesto vigente también aumentó entre ambos periodos, aunque a un ritmo menor. A junio de 2025 ascendía a G. 77,342 billones, mientras que en junio de 2026 llegó a G. 83,301 billones. La diferencia fue de G. 5,959 billones, equivalente a un incremento de 7,7%. En este contexto, el nivel de ejecución pasó de 40,8% en el primer semestre de 2025 a 41% en igual periodo de este año.

La composición del gasto de 2026 muestra un marcado predominio de los gastos corrientes, que representaron el 80% de la ejecución por clasificación económica. Estos recursos se destinaron, principalmente, al pago de remuneraciones de la fuerza laboral del Estado, prestaciones de seguridad social, compromisos con jubilados y pensionados y la pensión universal para las personas adultas mayores. Los gastos de capital representaron el 14% para formación bruta de capital fijo y proyectos de inversión, mientras que las aplicaciones financieras concentraron el 6%, mayormente, para la amortización de deuda externa.

Por objeto del gasto, las transferencias tuvieron la mayor participación dentro de la ejecución total de 2026, con el 29%. El componente concentra los principales programas sociales que benefician directamente a la ciudadanía, además del pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal. Durante el primer semestre también se tramitaron y aprobaron ampliaciones presupuestarias por G. 2 billones, financiadas, en gran parte, con saldo inicial de caja. Los recursos permitieron sostener, entre otros conceptos, la provisión de productos farmacéuticos y medicinales y la alimentación escolar, revela el informe oficial.

El Ministerio de Economía y Finanzas continuó como una de las entidades con mayor peso en la ejecución con una participación del 34% y un monto de G. 10,9 billones, destinado, principalmente, a jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, transferencias a gobiernos subnacionales y deuda pública con organismos multilaterales.

La inversión en infraestructura también formó parte de la ejecución. En 2026, entre los proyectos con mayor financiamiento dentro de este programa se encuentran la ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07 (G. 422.000 millones); el mejoramiento del tramo Cruce Centinela-Pozo Hondo (G. 228.000 millones); la construcción de la Ruta PY12, tramo Chaco’i-Gral. Bruguez (G. 211.000 millones); y el mejoramiento del tramo Pedro Juan Caballero-Capitán Bado-Ypejhú (G. 102.000 millones).

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A modo de remarcar, la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 refleja una expansión del gasto público ligeramente superior al crecimiento del presupuesto vigente, aunque sin cambios relevantes en el grado de ejecución, que se mantuvo en torno al 41%. La estructura del gasto continúa concentrada en componentes corrientes y transferencias, lo que evidencia el peso de remuneraciones, seguridad social, jubilaciones y programas sociales dentro de las cuentas públicas. Si bien la inversión en infraestructura mantiene presencia, su participación sigue siendo menor frente al gasto corriente. Con G. 49 billones pendientes, el segundo semestre será clave para determinar el ritmo de ejecución fiscal.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.