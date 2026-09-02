Dos días de feria de agricultura y ‘mercadito gourmet’ en la Costanera de Asunción

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció para mañana y el viernes una edición especial de sus tradicionales ferias de agricultura familiar, que suelen llevarse a cabo en la Costanera Norte de Asunción y permiten a productores de distintos puntos del país vender sus productos directamente al consumidor asunceno.

El evento de esta semana será una edición “juvenil” de las ferias e incluirá una modalidad de “mercadito gourmet”, con alimentos procesados y ofertas artesanales que llegan directo desde las fincas del interior del país.

A diferencia de otras ediciones de la feria, que suelen comenzar temprano a la mañana, la actividad del jueves comenzará a las 17:00 y se extenderá hasta las 22:00. Luego se reanudará a las 7:00 del viernes y continuará hasta que los productores agoten las existencias de sus productos.

“Excelente calidad, precios diferenciados”

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Carolin Leguizamón, coordinadora de Ferias del Ministerio de Agricultura, explicó que busca replicar la modalidad de mercados nocturnos que técnicos del MAG vieron durante un viaje reciente a Seúl, Corea del Sur.

Lea más: Agricultura familiar: vender o solo consumir, ¿Qué conviene más al productor, según el MAG?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La idea de esta edición “joven” de la feria de agricultura familiar es también dar protagonismo a los productores jóvenes, con motivo de la llegada del mes de la primavera y el Día de la Juventud, agregó Leguizamón.

La feria contará con un patio de comidas y acompañamientos artísticos y otros atractivos, además de la venta de “muchísimos productos frescos de excelente calidad, precios diferenciados, de finca”, agregó la representante del MAG.