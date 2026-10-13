DNIT incauta vapeadores por exceso de nicotina

Según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la incautación de este lunes respondió a una presunta infracción de la Ley Nº 7508/2025, que establece un límite para la cantidad de nicotina en estos productos. Las 53 cajas con un total de 265 cigarrillos electrónicos quedaron bajo custodia de la Administración de Aduanas de la localidad de Pedro Juan Caballero.

Lea más: DNIT suspende un concurrido local nocturno de Asunción por incumplimiento tributario

Vapeadores: qué concentración de nicotina permite la ley

Según la administración tributaria, la revisión física permitió identificar el contenido de nicotina declarado en las etiquetas. Señala que los productos presentaban una “Concentración declarada de nicotina del 5%”.

El máximo permitido es del 2%, equivalente a 20 miligramos por mililitro (mg/ml), de acuerdo con el artículo 9°, inciso b), numeral 1, de la Ley Nº 7508/2025. Es decir, las etiquetas indicaban una concentración superior al límite legal.

El informe de la DNIT cita el artículo 16, inciso g), de esa ley: “se encuentra prohibida la fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de dichos productos cuando superen la concentración máxima de nicotina permitida”.

Qué cigarrillos electrónicos incautó la DNIT

Entre los productos había 120 unidades de Life Pod 20.000, distribuidas en 24 cajas, y 15 unidades de Life Pod 1400, en tres cajas. También se verificaron 40 unidades de Life Pod cartucho 10K, en ocho cajas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La carga incluía, además, 10 unidades de Ignite V155, en dos cajas, y 80 unidades de Ignite Mix 40K, en 16 cajas. Cada caja contenía cinco unidades.

Lea más: Criptoactivos: Fintech cuestiona exigencias de DNIT y advierte riesgos para la seguridad jurídica