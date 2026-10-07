DNIT suspende un concurrido local nocturno de Asunción por incumplimiento tributario

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que suspendió por tres días las actividades comerciales de un establecimiento de Asunción dedicado al servicio de comidas y bebidas. La medida se aplicó tras detectar falta de emisión y entrega de comprobantes de venta, además de reincidencia en este tipo de incumplimientos.

El boletín remitido desde la DNIT refiere que la suspensión al local Rock 66 del barrio Villa Morra fue ejecutada por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, dependiente de la Gerencia General de Impuestos Internos (GGII).

El procedimiento se concretó en cumplimiento de un mandamiento judicial que autorizó el cierre temporal de las actividades comerciales del establecimiento, afirmó la DNIT.

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¿Cómo detectó la DNIT las irregularidades?

La intervención tuvo origen en investigaciones internas de la institución. Como parte de esos controles, funcionarios de la DNIT efectuaron procedimientos de compras simuladas. Las verificaciones detectaron incumplimientos relacionados con obligaciones formales establecidas en la normativa tributaria.

Según la información proporcionada, los antecedentes obtenidos durante esos controles llevaron a la institución a solicitar una medida judicial contra el establecimiento.

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La reincidencia fue uno de los elementos considerados para avanzar con la suspensión por tres días.

DNIT abre una fiscalización puntual al contribuyente

El cierre temporal no fue la única medida adoptada por la institución. La DNIT comunicó que también notificó al contribuyente sobre el inicio de una fiscalización. El procedimiento busca establecer si existe o no una eventual defraudación fiscal.

Los funcionarios de la Dirección General de Fiscalización Tributaria tienen a su cargo tareas de inventario relacionadas con ese proceso.

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¿Qué son las compras simuladas?

En este caso, la DNIT recurrió a procedimientos identificados como compras simuladas dentro de sus controles.

De acuerdo con la información oficial proporcionada, estos procedimientos permitieron detectar casos de incumplimiento vinculados con la emisión y entrega de comprobantes de venta, además de otras obligaciones formales previstas en la normativa tributaria.

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