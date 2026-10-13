Vacancias en DNIT: ¿A partir de cuando reciben postulaciones para los 405 cupos?

De acuerdo con los datos suministrados por la DNIT, la postulación para los cargos vacantes en la institución se realizará mediante la presentación de carpeta física, que deberá contener el Formulario de Postulación (CV) y los documentos requeridos conforme a la matriz documental y a las bases y condiciones correspondientes al puesto al cual se postula.

El lugar de recepción de los documentos es la oficina de la Dirección General de Talento Humano de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Avda. República N.° 1011 c/ Avda. Nuestra Señora de Stella Maris – Oficinas de Gobierno, Torre 4, Piso 3 – Asunción, Paraguay

En cuanto al periodo de recepción de postulaciones se habilitará desde este jueves 15 al 21 de octubre del presente año, en el horario de 07:00 a 15:00 horas.

Desde la Administración Tributaria indicaron además que la recepción se realizará exclusivamente dentro del periodo publicado en el Portal Único del Empleo Público (PUEP) – Paraguay Concursa. Una vez vencido el plazo, las postulaciones serán consideradas extemporáneas y no podrán ser evaluadas.

Igualmente detallaron que las fechas, horarios y demás informaciones correspondientes a cada etapa serán publicados en el Portal Único del Empleo Público (PUEP) – Paraguay Concursa.

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Reunión informativa este miércoles 14

La DNIT aclaró también que tienen previsto una reunión informativa que se realizará de manera presencial mañana miércoles 14 de octubre del corriente, en dos turnos: a las 09:00 horas y a las 14:00 horas.

La citada reunión informativa se desarrollará en la sede situada en la Avda. República N.° 1011 c/ Avda. Nuestra Señora de Stella Maris – Oficinas de Gobierno, Torre 4 – Asunción, Paraguay.

Según precisaron desde la DNIT, durante la reunión se brindará información sobre los perfiles y las bases y condiciones; la metodología, guía y procedimiento de postulación; el cronograma general y las etapas del concurso; y el contenido referencial para el examen, el acceso a los materiales y el desarrollo de las evaluaciones.

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Buscan llenar 405 cupos

La convocatoria del Concurso Público de Ingreso de Empleados Públicos (CPIEP) – 2026, de la DNIT contempla 405 vacancias para al menos 38 rubros entre los que se destacan puestos áreas como asistentes de ingresos tributarios en Departamento Central y del interior del país, Talento Humano, Comunicación Institucional, Auditoría, entre otras áreas que se pueden apreciar en la convocatoria de la institución en su página web institucional ( www.dnit.gov.py ), en el apartado de “Concursos”. En dicho enlace, se puede acceder a los perfiles de los puestos convocados, así como las bases y condiciones, formulario de postulación entre otros datos.

En cuanto al promedio de los salarios rondan entre G. 4.500.000 y G. 6.000.000, según el detalle brindado por la DNIT.

A continuación, se detallan los puestos convocados, la dependencia o localidad correspondiente, la cantidad de vacancias y la remuneración prevista para cada puesto:

Antes de presentar la postulación, desde la DNIT recomendaron a los postulantes verificar cuidadosamente el cumplimiento de los requisitos mínimos del puesto, la documentación obligatoria y sus formalidades, la experiencia requerida, la formación académica exigida y las Bases y Condiciones y demás documentos correspondientes a la convocatoria.