DNIT convoca a concurso para pasantías remuneradas

De acuerdo con la información brindada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) desde este lunes 27 de abril se podrá gestionar la inscripción para el Concurso de Pasantías Universitarias 2026, una convocatoria que prevé la incorporación de 130 pasantes para desempeñarse durante 12 meses en oficinas de la DNIT de Asunción y ciudades del interior del país. La iniciativa está dirigida a estudiantes de los últimos años y recién egresados de carreras afines a la gestión institucional.

Desde la cartera estatal detallaron que la postulación se realizará exclusivamente de manera digital a través del sistema habilitado en la página web de la DNIT, a partir del lunes 27 de abril de 2026.

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Los interesados deberán registrar su postulación ingresando en el sitio web (www.dnit.gov.py) en el enlace “concurso para pasantías universitarias”, donde deberán adjuntar foto de la cédula de identidad vigente, constancia de estudios o certificado de calificaciones con promedio actualizado y currículum vitae.

Condiciones de la pasantía

Las pasantías se desarrollarán por un periodo de 12 meses, en el horario de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00, con un estipendio mensual de G. 1.800.000.

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Una vez confirmadas las personas seleccionadas para las pasantías, estas podrán realizar las funciones asignadas en las oficinas de la DNIT, ubicadas en Asunción y ciudades del interior del país (Presidente Hayes, Ciudad del Este, Canindeyú, Encarnación, Misiones, Ñeembucú, Coronel Oviedo, Guairá, Caazapá, Concepción, Amambay, Boquerón).

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Las áreas de desempeño incluyen por ejemplo, Gestión Tributaria, Gestión Aduanera, Áreas Estratégicas Institucionales, Tecnologías de la Información (TIC), Comunicación Institucional, Talento Humano, Auditoría y otras áreas de apoyo.

¿A quiénes está dirigida esta convocatoria?

De acuerdo con lo indicado desde la cartera estatal, podrán postularse personas mayores de edad que se encuentren cursando los dos últimos años de carreras afines a las áreas mencionadas más arriba o que hayan culminado sus estudios universitarios hasta dos años atrás, con un promedio académico mínimo de 3,5.

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Las postulaciones deberán pasar por cinco instancias, que incluyen la verificación documental, pruebas de gramática y redacción, prueba de conocimientos generales sobre la DNIT, test psicométricos y la entrevista final. Para alcanzar esta etapa del concurso, los postulantes deberán alcanzar un mínimo del 60% del puntaje en las etapas previas.

Las bases y condiciones del concurso se encuentran disponibles para su consulta y descarga en el sitio web de la DNIT.

Según precisaron desde la institución, esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de inserción laboral temprana y fortalecer las capacidades técnicas de futuros profesionales en el sector público.