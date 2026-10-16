ANDE interviene conexión irregular que abastecía a criptomineros en Ciudad del Este y decomisan sus máquinas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) intervino el jueves 15 de octubre un suministro en media tensión que operaba de manera irregular y abastecía equipos destinados a la minería de criptoactivos, según informó la propia institución en una publicación oficial.

El suministro está identificado con el NIS 3105213 y figura a nombre de Oscar Adrián Posteguillo Rojas. La intervención se realizó con el acompañamiento del agente fiscal Alcides Giménez Zorrilla, titular de la Unidad Penal N.º 9 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este.

Durante el procedimiento se comprobó la manipulación del cableado del equipo de medición en las fases 2 y 3. Con esa alteración, el medidor dejaba de registrar el consumo real de la instalación, es decir, se usaba energía que no se estaba facturando.

Por esa irregularidad, la ANDE elaboró una liquidación de G. 319.000.000. El monto contempla el perjuicio económico causado a la estatal, los gastos de la intervención y una multa aplicada en el marco de la Ley 966/64.

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Decomiso de equipos

Por orden del Ministerio Público, se dispuso además el decomiso de 18 máquinas procesadoras de criptoactivos que, según la ANDE, eran las utilizadas en la infracción.

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La institución sostuvo que continúa con el combate frontal contra las pérdidas eléctricas, un problema que impacta directamente en las cuentas de la estatal y, por extensión, en los recursos de todos los usuarios.

La ANDE recordó que la sustracción de energía es un hecho punible según el Código Penal. Además, la Ley N.º 7300/24 tipifica esta conducta como crimen, con penas de hasta 10 años de prisión, multa y decomiso de los bienes empleados para cometerlo.