Incautan 25 máquinas de criptominería en una vivienda de Ciudad del Este

La Policía Nacional y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) incautaron 25 máquinas utilizadas para criptominería durante un procedimiento realizado en una vivienda ubicada en la zona ribereña del río Paraná, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Según el informe de la Subcomisaría N.º 13 del barrio Remansito, el operativo se inició a partir de una denuncia ciudadana por ruidos molestos provenientes del inmueble.

Al llegar al lugar, los agentes constataron fuertes ruidos que provenían de una de las habitaciones de la vivienda, por lo que solicitaron la intervención de técnicos de la ANDE para realizar las verificaciones correspondientes.

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Máquinas fueron retiradas con autorización del propietario

De acuerdo con el reporte policial, el propietario autorizó voluntariamente el ingreso y retiro de los equipos. En total fueron incautadas 25 máquinas utilizadas para la minería de criptomonedas.

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El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público y se labró el acta correspondiente, conforme a las disposiciones legales vigentes.

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La Policía destacó que la intervención forma parte de las acciones coordinadas con la ANDE para detectar y abordar actividades relacionadas con el uso irregular de energía eléctrica, una práctica frecuentemente asociada a operaciones de criptominería.