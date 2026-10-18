Parques solares con baterías, la opción más rápida para evitar la crisis energética

El Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE) sostiene que Paraguay tiene un potencial solar alto, con una densidad de 1.725 kWh/m² por año y más de 310 días soleados en promedio. Las mejores zonas están en el norte y noroeste (Chaco), el noreste y el centro del país.

Esta es una de las opciones estudiadas por los técnicos, ante la alerta de que Paraguay podría enfrentar un déficit de potencia y energía desde 2031.

Con esas condiciones, el Informe Técnico Nº 2/26 “Requerimientos de generación eléctrica para cubrir la demanda de potencia y el consumo de energía del Paraguay. Riesgo de crisis energética periodo 2026 – 2035” considera factibles parques de 100 MWp o más. Para ese tamaño se necesitan unas 1,5 hectáreas por MW.

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Un parque de 100 MWp costaría entre US$ 800 y 1.200 por kW instalado, con un costo nivelado de energía (LCOE) de US$ 40 a 55 por MWh.

Con baterías (un banco de 100 MW/400 MWh, de cuatro horas), el costo sube a US$ 1.300 a 1.900 por kW y el LCOE a US$ 60 a 80 por MWh.

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Esos números, aclara el informe, no incluyen subestación ni línea de transmisión para conectar el parque a la red. Si el parque queda lejos, ese gasto adicional puede encarecer el proyecto.

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Por qué las baterías

La energía solar es intermitente, con un factor de capacidad de entre 20 y 30%. No genera de noche y baja con nubes y lluvias. Por eso, el IPPSE aclara que no es una fuente de energía firme.

Las baterías permiten guardar energía e inyectarla cuando el sistema lo necesite. El informe indica que las de iones de litio son las de mayor capacidad y duración (de 8 a 10 años), aunque también las más caras.

Para concretar proyectos, hará falta cumplir procesos previos: estudios de localización, mediciones de radiación, factibilidad, impacto ambiental, licencias y definir cómo se construye y financia. Los llevarían adelante la ANDE, instituciones responsables o inversionistas interesados.

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El “sueño” flotante, todavía lejano

El informe también analiza los parques solares flotantes en el embalse de Itaipú. La binacional ya tiene un piloto de 1,1 MW que abastece su propio consumo, con resultados de costos reducidos, y estudia instalarle baterías.

Pero una planta flotante de gran capacidad está solo en “conversaciones incipientes”. El IPPSE advierte que, por ahora, no puede considerarse una alternativa real, y que deberán analizarse las exigencias que implicaría para la red de transmisión de la ANDE.

Cabe recordar que el documento señala que hay tres grandes desafíos: superar el lapso crítico 2028-2030, para evitar el déficit en los años siguientes; sostener los grandes requerimientos de generación que vendrán y diversificar la matriz energética, para dejar de depender exclusivamente de la hidroelectricidad.