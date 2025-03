IPPSE no descarta colapsos totales en el sistema eléctrico si siguen demorando inversiones en el sector

El informe del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE) analiza las inversiones en transmisión, distribución y generación para el período 2021-2030. De los US$ 2.993 millones previstos para líneas de transmisión en este lapso, hasta 2024 habían ejecutado solo el 46% de lo programado, que equivale a US$ 551 millones de los US$ 1.187 millones proyectados.

Para recuperar los atrasos sería necesario invertir US$ 407 millones anuales entre 2025 y 2030, indica, advierten.

Debido al retraso, 22 instalaciones de transmisión y subestaciones no están en servicio, las que debieron estar operativas en 2023 y 2024. Además, otras 12 previstas para 2025 tampoco estarán listas, y hay dudas sobre las programadas para 2026 y 2027. Esto impacta directamente en la estabilidad de la red, aumentando el riesgo de cortes de energía, sobrecargas y fallos en el sistema.

Entre los motivos del atraso, el informe menciona insuficiencia financiera, falta de ajustes tarifarios adecuados y trabas burocráticas en la obtención de financiamiento. “La ANDE no es la única responsable de los atrasos”, señala el documento, indicando que la situación actual es resultado de decisiones y omisiones de sucesivos gobiernos.

En este punto, cabe recordar que de los US$ 650,9 millones previstos en gastos sociales de Itaipú para Paraguay en 2024, ningún dólar fue para inversión en el sistema eléctrico de la ANDE.

El impacto de estas demoras se traduce en fallas recurrentes y cortes selectivos de carga. “Si persisten las demoras, podrían producirse colapsos totales del sistema”, advierte el informe. En este contexto, urgen medidas para garantizar la ejecución de proyectos críticos y evitar mayores afectaciones a usuarios residenciales e industriales.

La demanda de energía sigue en aumento, superando las previsiones de 2021. Esto genera una carga adicional sobre infraestructuras ya debilitadas. La falta de redundancia en líneas clave de transmisión aumenta la vulnerabilidad del sistema, con posibles cortes masivos si fallan puntos críticos, como las líneas de 500 kV Itaipú-Villa Hayes y Ayolas-Villa Hayes.

Para revertir la situación, el IPPSE propone fortalecer la capacidad financiera de la ANDE, actualizar los planes de inversión y explorar nuevos mecanismos de financiamiento. También recomienda reducir la morosidad de clientes estatales y combatir pérdidas eléctricas por deficiencias técnicas y fraude.

El informe enfatiza que “el futuro del país en materia de calidad del servicio eléctrico está en juego” y subraya la necesidad de acción inmediata. Si no se toman medidas urgentes, los problemas podrían agravarse, afectando a industrias, comercios y hogares.

Las autoridades nacionales tienen ahora el desafío de definir estrategias para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética del país. La ejecución de los planes maestros de transmisión, distribución y generación será clave para evitar una crisis mayor en el suministro eléctrico en los próximos años, señalan.