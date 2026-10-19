ANDE abre concursos para 120 vacancias con salarios de hasta G. 6.370.000

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lanzó el Concurso Público de Ingreso a la Carrera del Servicio Civil (CPI 2026), con 75 vacancias para el plantel permanente en cargos operacionales y técnicos. Los puestos son para Asunción, Central y el interior del país.

En paralelo, la institución también abrió el Concurso Público de Ingreso de Empleados Públicos (CPIEP 2026), que suma 45 vacancias para la contratación temporal de profesionales y técnicos, también en la capital, Central y distintos departamentos.

La reunión informativa del CPI se realizó este lunes 19 de octubre, a las 10:00, de forma virtual y desde la sede central, por el canal de YouTube de la institución. Según la ANDE, allí se detallaron los alcances de la convocatoria, las etapas de postulación, los requisitos y las pautas de evaluación. La grabación sigue disponible en YouTube. La reunión informativa para el CPIEP será mañana, martes 20 de octubre, a las 10:00, en el mismo canal (youtube.com/@andeonline).

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Los cargos permanentes y cuánto pagan

El grueso de las vacantes del CPI está en el área de distribución. Se buscan 32 lectores distribuidores II, con un salario mensual de G. 3.933.400. Los puestos son para Asunción, Central y 16 departamentos. Como requisitos excluyentes se piden Educación Media culminada y un curso de electricidad doméstica básica de 100 horas.

Le siguen 20 electricistas de distribución IV, con G. 4.731.400 al mes, también para Asunción, Central y 16 departamentos. Se necesita tener Educación Media concluída y una capacitación técnica de 240 horas. Con el mismo requisito se convocan 18 Operadores de Estaciones y Subestaciones IV, con G. 4.300.900, en Asunción, Central y 9 departamentos.

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El concurso incluye además 3 electromecánicos IV, con G. 4.300.900, para Coronel Oviedo, Horqueta y Coronel Bogado. Completan la lista 2 despachantes de carga junior, para Asunción, Central y Ciudad del Este. Es el cargo mejor pagado de este concurso, con G. 5.423.350 mensuales, y pide título de formación técnica superior.

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Contratos temporales: más sueldo, más exigencia

En el CPIEP, 35 de las 45 vacancias son para profesionales, con un salario mensual de G. 6.370.000 y dos años de experiencia específica, requisito excluyente. Los 10 puestos restantes son para técnicos.

Los ingenieros electricistas encabezan la lista con 10 plazas: 8 en Asunción y Central, 1 en Alto Paraná y 1 en Boquerón. Siguen 7 ingenieros electrónicos o mecatrónicos, 5 electromecánicos y 5 profesionales económicos o contables.

Se buscan también 3 ingenieros civiles, 3 profesionales ambientales (2 en Asunción y Central y 1 en Alto Paraná), 1 ingeniero químico y 1 asistente social. Todos son cargos “junior” y exigen título de grado en la carrera correspondiente.

Los 10 técnicos junior cobrarían G. 3.500.000 al mes, con seis meses de experiencia específica y título de técnico superior en Electricidad, Electrónica, Mecatrónica o Procesos Industriales. Seis cupos son para Asunción y Central, y hay uno en cada uno de estos departamentos: Alto Paraná, Amambay, Boquerón y San Pedro. Los materiales difundidos por la ANDE no precisan por cuánto tiempo serían los contratos.

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Cómo y hasta cuándo postularse

Las postulaciones del CPI se recibirán del 20 al 26 de octubre y las del CPIEP, del 21 al 27 de octubre. En ambos casos rigen los días hábiles, de 08:00 a 15:00, y todo se hace en línea en postulaciones.ande.gov.py, con Identidad Electrónica.

Los perfiles, las bases, las zonas y la guía de cada concurso están en paraguayconcursa.mef.gov.py, el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

La ANDE sostiene que con estos procesos busca garantizar transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades en el ingreso a la función pública. En los materiales difundidos no se detallan las etapas ni la ponderación de las evaluaciones. Esos datos deben consultarse en las bases.