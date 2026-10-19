Sitrande anuncia paro nacional en rechazo al recorte presupuestario

El Sindicato Nacional de la ANDE confirmó una movilización general que se llevará a cabo durante dos días consecutivos en todo el país. La medida de fuerza busca visibilizar el malestar del sector ante las políticas energéticas actuales.

Adolfo Villalba, secretario general del gremio, detalló que la protesta se desarrollará puntualmente los días lunes 26 y martes 27 de octubre. La convocatoria abarca de forma simultánea a todas las oficinas institucionales a nivel nacional.

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“Vamos a realizar dos días de jornada de protesta nacional: lunes 26 de octubre y martes 27 de octubre”, indicó.

Concentración y marcha en la capital

Asimismo, señaló que los funcionarios que prestan servicios en Asunción y en departamentos cercanos como Central, Paraguarí y Presidente Hayes se concentrarán en la sede central de la entidad. Desde allí, los trabajadores marcharán en conjunto hasta el Ministerio de Economía.

Por otro lado, puntualizó que en el interior del país, las movilizaciones se replicarán de manera descentralizada frente a las oficinas ubicadas en las distintas cabeceras departamentales. La intención es demostrar unidad y fuerza gremial en cada rincón.

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“Acá desde Av. España también los compañeros van a acompañar. Vamos a aglomerarnos frente a la explanada de la sede central de la ANDE y después vamos a marchar hasta el Ministerio de Economía”, señaló el referente sindical.

Manejo energético y recorte presupuestario, como exigencias centrales

En este sentido, explicó el motivo principal de la medida es el rechazo al manejo de los recursos energéticos y al recorte presupuestario aplicado a la institución para el próximo periodo. Los sindicatos exigen que se repongan los fondos solicitados originalmente.

🔸SITRANDE ANUNCIA MANIFESTACIONES A NIVEL PAÍS, DENUNCIAN MAL MANEJO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS.



Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ande anunciaron el próximo lunes 26 y martes 27 de octubre llevarán adelante una manifestación nacional que abarca a todas las… pic.twitter.com/NpgsJX4D91 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 19, 2026

Los trabajadores advierten que la falta de respuestas gubernamentales obliga a este tipo de medidas de presión para ser escuchados. La exigencia central apunta a la inclusión de la adenda requerida por la ANDE.

“Y vamos a estar ahí hasta que alguien nos reciba para explicarnos, porque tenemos también nuestro interés que es nuestro presupuesto, que fue recortado completamente por el Ministerio de Economía”, concluyó Villalba.