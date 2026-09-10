Capasu advierte que la informalidad frena la inversión y el crecimiento

La Expo Capasu, la mayor vidriera del supermercadismo paraguayo y del consumo masivo, abrió sus puertas este jueves. Durante el discurso inaugural, el sector volvió a poner el foco en la lucha contra la informalidad y en la necesidad de que los organismos de control apliquen reglas claras y justas, como condiciones para generar un entorno favorable a la inversión.

En su intervención, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, sostuvo que hablar de futuro significa contar con las condiciones necesarias para invertir y crecer.

Señaló que la formalidad no puede convertirse “en una carga” sobre quienes decidieron hacer las cosas bien. “Desde Capasu valoramos y apoyamos el rol de los organismos de control. La fiscalización es necesaria, protege al consumidor, fortalece la confianza y contribuye al desarrollo de una economía más transparente”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que, para que ese sistema sea verdaderamente justo y efectivo, las mismas reglas deben alcanzar a todos. En ese sentido, señaló que no se puede exigir cada vez más a quienes ya forman parte de la economía formal mientras una parte importante de la actividad económica continúa operando al margen de esas mismas obligaciones.

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La informalidad desalienta inversión

Lezcano argumentó que la informalidad no solo genera competencia desleal, sino que también desalienta la inversión, limita el crecimiento de las empresas que cumplen y reduce la capacidad de generar más empleo formal.

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Destacó que, en definitiva, la informalidad termina convirtiéndose en un impuesto invisible para quienes hacen las cosas bien. Añadió que ese costo no lo paga solamente el supermercadismo, sino también la industria nacional, los productores y los distribuidores, así como miles de pequeñas y medianas empresas que trabajan cada día para crecer y conquistar un lugar en las góndolas.

“No estamos pidiendo menos reglas. Estamos pidiendo reglas justas y para todos. Porque el Paraguay que queremos necesita una economía donde competir mejor sea el camino al éxito, y no competir fuera de las reglas”, reiteró.

Riquelme destaca confianza empresarial

De la apertura de la muestra también participó el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, quien resaltó que tener una Expo Capasu llena es un “reflejo de la confianza del empresariado paraguayo” y de la salud económica por la que está pasando el país.

Descartan subas del IVA e IRE

Tras las palabras de apertura, se desarrolló un conversatorio con autoridades nacionales, del que participaron Alberto Sborovsky, viceministro de Comercio; Verónica López, viceministra de Empleo y Seguridad Social; y Óscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios.

Orué se refirió al debate sobre una eventual reforma tributaria y aclaró que el Gobierno no impulsará aumentos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), sino que apunta a corregir puntualmente inequidades del sistema.

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También resaltó que desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) plantean al sector retail que la factura electrónica sea un pilar del desarrollo, además de avanzar en una competencia leal frente al desafío de la lucha contra el contrabando, un comercio exterior más ágil y mayor previsibilidad y diálogo.

Programa del segundo día

Este viernes se desarrollará el segundo día de la feria, de 08:00 a 18:30. Durante la jornada se prevé un conversatorio sobre la transformación de las estrategias comerciales, las marcas propias y los desafíos del sector supermercadista, entre otros temas.