Peña anuncia créditos y fusión del MIC con Senatur

En el marco de la conmemoración por el 90.° aniversario de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el presidente de la República, Santiago Peña, presentó un paquete de medidas económicas e institucionales destinadas a oxigenar al sector productivo nacional.

El jefe de Estado anunció el lanzamiento de la línea de crédito de fomento “Paraguay Industrial”, la puesta en marcha del Fondo de Garantía para la Industria (FOGAIN) y la entrega oficial al Congreso de un proyecto de ley que plantea la fusión del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

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El primer pilar del paquete económico se centra en el acceso al crédito para la instalación y modernización de plantas fabriles. La nueva línea “Paraguay Industrial” fue diseñada con tasas del 10,5% en guaraníes y 8,5% en dólares, contemplando plazos de pago de hasta 15 años y periodos de gracia que alcanzan los tres años.

Estas condiciones apuntan a calzar las obligaciones financieras con los tiempos reales de maduración que requiere cualquier proyecto industrial antes de generar rentabilidad.

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De manera complementaria, el FOGAIN operará como un aval estatal para que las pequeñas, medianas y grandes industrias puedan calificar ante el sistema bancario sin que la falta de garantías reales frene sus planes de expansión.

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Peña plantea fusión del MIC y Senatur

En el plano político e institucional, la propuesta más llamativa fue la entrega formal del proyecto de ley al presidente del Congreso, senador Basilio Núñez, para unificar el MIC y la Senatur bajo una sola estructura ministerial.

Según la argumentación del Ejecutivo, la integración busca articular de forma directa las políticas de industria, comercio, microempresas y turismo con las estrategias internacionales de promoción de inversiones y exportaciones.

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Asimismo, la iniciativa otorga rango y reconocimiento legal dentro de la ley a la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), además de sumar la conectividad logística y la defensa comercial como ejes estratégicos para competir en el mercado global.

El Gobierno sostiene que esta reestructuración administrativa permitirá optimizar los recursos del Estado, simplificar trámites para los inversionistas y proyectar una marca país más sólida en el exterior.