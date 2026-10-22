Modernización de trazado antiguo de la ruta PY02 no terminaría este año

Los trabajos comprenden el tramo que va desde el km 129 hasta el km 136 del trazado original de la ruta PY02, en las zonas oeste y este de la ciudad de Coronel Oviedo. La obra debía concluir en diciembre de 2025, pero a pocos meses de finalizar 2026, las tareas siguen en ejecución y avanzan lentamente, situación que genera preocupación entre los frentistas y la ciudadanía.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aseguraron que la vía estaría operativa en diciembre, pero los trabajos complementarios, incluidos los parques lineales y el mobiliario urbano, quedarían para 2027.

La modernización del trazado antiguo de la ruta PY02 está a cargo de Construcciones Civiles SA. Según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) los representantes de la empresa son Solano Victorino Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueroa y Adriana Cordero Codas.

El monto inicial del contrato fue de G. 78.790 millones, pero, con las obras complementarias, que representarían un incremento de hasta el 20 %, ascendería a aproximadamente G. 94.549 millones.

Considerando esta ampliación presupuestaria, la culminación de los trabajos debía proyectarse entre marzo y mayo de 2026. No obstante, los retrasos persisten y todavía quedan tareas pendientes.

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Vía estaría operativa en diciembre

El fiscalizador del MOPC, ingeniero Gabriel Echauri, manifestó que durante este año se completarían los trabajos de las colectoras y la capa asfáltica, de manera que la antigua ruta estaría totalmente operativa en diciembre.

Sin embargo, aclaró que las obras complementarias, como la instalación del mobiliario urbano y la construcción de los parques lineales, no concluirían este año y quedarían pendientes para 2027.

Echauri explicó que este jueves se trasladó desde Asunción hasta Coronel Oviedo para fiscalizar los trabajos en el lugar y verificar el porcentaje de avance. Señaló que durante la tarde de esta jornada enviaría un informe con los resultados de la inspección realizada.

Preocupación de los frentistas

La prolongación de las obras genera malestar entre los vecinos, especialmente entre los comerciantes instalados a lo largo del tramo intervenido. Los frentistas reclaman la culminación de los trabajos, debido a que las intervenciones afectan el funcionamiento de sus negocios y la circulación por la zona.

La modernización es considerada una obra emblemática para Coronel Oviedo, cuyos habitantes llevan años reclamando mejoras en el antiguo acceso a la ciudad. Tras la habilitación del nuevo trazado de la ruta PY02, la capital departamental quedó prácticamente apartada del flujo de vehículos que anteriormente atravesaba su casco urbano.

Con la recuperación y modernización del antiguo trazado, se espera incentivar nuevamente el ingreso de viajeros a la ciudad y favorecer a los comercios locales, que podrían beneficiarse con la llegada de conductores y pasajeros interesados en realizar compras o abastecerse durante sus viajes.