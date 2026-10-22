Yacyretá logra aval de Argentina y plantea por ley dar títulos a 1.134 casas de Ayolas

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) consiguió avanzar para resolver una situación que se arrastra por más de tres décadas. La dirección paraguaya logró el aval de la Argentina y elaboró un proyecto de ley para entregar formalmente las 1.134 casas del barrio 1000 Viviendas, en Ayolas, a las familias que viven en ellas.

El texto fue consensuado con el Poder Ejecutivo y presentado este miércoles en un acto en la sede de la EBY, en Asunción. Allí fue entregado al diputado nacional por Misiones Carlos Arrechea, quien tendrá a su cargo impulsarlo en el Congreso Nacional.

El director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, indicó que la dirección trabajó dos años para obtener el visto bueno binacional, un principio legal que se tradujo en el proyecto de ley.

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Un reclamo de más de 30 años

“Es un día muy especial. Les convocamos porque queremos hacerles entrega de un trabajo que venimos haciendo hace dos años”, manifestó Benítez al inicio de la reunión. Contó que, al asumir el cargo, se encontró con “muchos casos que no estaban bien”, entre ellos el de las 1000 viviendas.

Agregó que durante mucho tiempo se le mintió a la gente al decirle que recibiría su título, sin siquiera contar con el aval legal para llevar adelante el proceso. Según dijo, bajo su administración y con el respaldo del Gobierno Central se hizo un trabajo minucioso para lograr ese soporte legal.

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El objetivo, explicó, es que las más de 1.000 familias se conviertan en propietarias de las casas que habitan desde hace más de 30 años.

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El compromiso en el Congreso

El diputado Carlos Arrechea se comprometió a impulsar el documento y a realizar el lobby necesario para que sea aprobado en el menor tiempo posible. “El pueblo ayolense te estará eternamente agradecido”, le dijo al director.

También estuvo presente el intendente electo de Ayolas, José Mutti, quien destacó que se trata de un sueño largamente acariciado. “Este tipo de noticia nos levanta el ánimo en un momento difícil que estamos pasando en Ayolas”, afirmó, en referencia a las inundaciones que están padeciendo.

Mutti sostuvo además que “cada uno merece un lugar donde vivir”.

Del acto participaron además el consejero Michel Flores, oriundo de Misiones; el asesor jurídico de la EBY, Dr. Eduardo González; el jefe administrativo, Lic. Ramón Solís, y el secretario general, Dr. Mario Cáceres, entre otros.

Ahora el proyecto deberá recorrer el trámite parlamentario. De su aprobación depende que las familias de Ayolas dejen de ocupar las casas sin respaldo legal y pasen a ser sus propietarias.