Titulación de Mil Viviendas registra importantes avances, según consejero de Yacyretá

A través de una entrevista concedida a FM Sanguri 90.7 de Santa Rosa, Misiones, Flores mencionó que Yacyretá está trabajando en un proyecto importante para la comunidad de Ayolas. En el marco del programa habitacional Mil Viviendas, indicó que se encuentra próxima la entrega de los títulos de propiedad a los ocupantes.

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En ese sentido, explicó que también está próxima la concreción de un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que el Gobierno Nacional pueda compensar a la EBY por el desprendimiento de sus propiedades.

“Finalmente, la gente de las Mil Viviendas recibirá sus títulos. En otros gobiernos, que ya no viene al caso mencionar, fueron prácticamente engañados en su fe cuando se les entregó un certificado de condición de dominio y no el título. Se está trabajando para la entrega de los títulos y para que la gente pueda contar con ese bien”, señaló.

Entrega de constancias

En diciembre de 2022, el Gobierno Nacional, con presencia del expresidente Mario Abdo Benítez y la intervención de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), procedió a la entrega de constancias notariales de tramitación de escrituras públicas de transferencias definitivas de 1.070 viviendas, a título gratuito, del complejo habitacional “Mil Viviendas”, de la ciudad de Ayolas.

Del acto participaron los entonces directores de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos (MD) y Fernando de Vido (MI), el entonces gobernador de Misiones y actual diputado nacional Carlos Arrechea (ANR – HC), además del intendente municipal de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC).

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En junio de 2024, un grupo de pobladores del complejo habitacional Mil Viviendas manifestó su preocupación por el lento avance en el proceso de titulación y también por rumores acerca de posibles desalojos. Ante esta situación, se creó una comisión vecinal con el objetivo de realizar las gestiones necesarias para que los ocupantes puedan acceder finalmente al título de propiedad.

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