Avanza ley para titular viviendas de Yacyretá sin costo en Ayolas

El asesor jurídico de la binacional, Eduardo González, confirmó que el Estado y la EBY asumirán los costos del proceso, por lo que los beneficiarios no deberán pagar por los títulos. Recientemente la EBY culminó la elaboración de un proyecto que busca destrabar la titulación y entrega de las viviendas correspondientes a los Núcleos 1 y 2 de este distrito.

También recordó que en el 2022 se había decidido que los títulos fueran gratuitos, pero tanto la ANDE como la margen izquierda de Yacyretá plantearon la necesidad de establecer algún mecanismo de pago. Esta situación generó inconvenientes porque no se definía quién ni de qué manera se efectuaría la compensación.

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Mecanismo por compensación

Al mismo tiempo, explicó que se determinó establecer una compensación por territorio inundado, de la cual se harán cargo el Estado paraguayo y la Entidad Binacional Yacyretá. Sin embargo, indicó que el mecanismo para zanjar este inconveniente, debido a las facultades de cada autoridad, debe establecerse mediante una ley y no a través de un simple decreto.

En ese sentido, agregó que el proyecto fue analizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Tesoro. Próximamente será presentado, a través de los legisladores, en ambas cámaras del Congreso.

Además, señaló que el presidente de la República, Santiago Peña, ya está en conocimiento del proyecto para su posterior promulgación. La expectativa es que la ley sea sancionada a finales de este año o a inicios del próximo.

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Beneficiarios no pagarán por los títulos

Los ocupantes que fueron censados en su momento por la EBY no deberán pagar absolutamente nada por los títulos de propiedad.

“Acá realmente se hace cargo el Estado paraguayo. Esa compensación por territorio inundado se va a descontar de lo que se tenía que recibir”, dijo el abogado.

En la actualidad existen 49 casos que registran inconvenientes y que impiden el avance del proceso. Para encontrar una salida, se está trabajando con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

También existen casos judicializados por divorcio u otras cuestiones. En los casos donde el titular falleció, los hijos podrán realizar la sucesión y los títulos saldrán a nombre de ellos.

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