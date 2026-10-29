ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Economía
29 de octubre de 2026 - 01:00

El Niño pone a prueba la seguridad energética de América Latina

Desborde del río Paraná afecta a zonas bajas de Ayolas
El Niño amenaza con nuevas crecidas del río Paraná en zona de Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) advirtió que El Niño representa un desafío para la seguridad eléctrica de América Latina y el Caribe. En una región donde la hidroelectricidad aporta más de la mitad de la generación anual en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, las variaciones en las precipitaciones pueden poner en riesgo el suministro. Ante la perspectiva de que el episodio de 2026-2027 se encuentre entre los más intensos registrados desde 1950, la agencia destaca la necesidad de fortalecer los planes de preparación y respuesta ante emergencias.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El fenómeno de El Niño altera los patrones atmosféricos y eleva la temperatura de las aguas del océano Pacífico tropical central y oriental. En los países que dependen de sus ríos, puede provocar sequías que reducen los caudales de los embalses y limitan la producción hidroeléctrica. Durante el episodio de 2023-2024, Colombia registró reservas hídricas inferiores al 30% de su promedio para abril de 2024, lo que casi duplicó la demanda de gas natural del sector eléctrico para compensar el déficit mediante centrales térmicas. En otras zonas, las lluvias excesivas también pueden causar inundaciones y daños a la infraestructura, como ocurrió en 2017 con el cierre de la planta hidroeléctrica Callahuanca, en Perú.

Las proyecciones meteorológicas señalan que las condiciones de El Niño comenzaron a manifestarse en junio de 2026 y podrían persistir hasta marzo de 2027. Se prevén precipitaciones inferiores a la media en partes del norte de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. En Brasil, la escasez de lluvias en el norte amenaza la disponibilidad de agua para centrales como Santo Antônio, de 3,6 gigavatios, que suspendió operaciones durante dos semanas en el episodio anterior. En contraste, se esperan lluvias superiores al promedio en Paraguay, Uruguay, el centro y sur de Argentina y Chile, así como en las costas de Ecuador y Perú, lo que podría elevar el riesgo de inundaciones.

Para reducir la vulnerabilidad del sector, la IEA propone cuatro pilares de preparación. El primero consiste en definir con claridad las responsabilidades de ministerios, reguladores, operadores de red y organismos de gestión de desastres. Los protocolos de comunicación y los comités de emergencia permiten coordinar las respuestas y evitar la improvisación. La Estrategia Nacional para El Niño de Costa Rica y los planes multisectoriales de Colombia y Perú son ejemplos de este enfoque.

El segundo pilar contempla medidas de respuesta rápida ante una caída de la oferta energética. Entre ellas figuran la importación de electricidad, las campañas de ahorro, los programas de respuesta de la demanda, el mantenimiento acelerado de plantas y el uso de generación térmica de respaldo. Durante crisis recientes, Brasil adelantó la puesta en marcha de cinco centrales contratadas, mientras que Colombia recurrió a intercambios regionales y medidas de ahorro en el sector público.

El Niño pone a prueba la seguridad energética de América Latina
El Niño pone a prueba la seguridad energética de América Latina

El tercer eje apunta a fortalecer la capacidad de adaptación del sistema eléctrico a largo plazo. La expansión de fuentes eólicas y solares puede reducir la dependencia de la hidrología, mientras que las redes de transmisión y las interconexiones internacionales facilitan el intercambio de energía entre países. El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Siepac) permitió a Costa Rica y Nicaragua adquirir electricidad regional durante sequías pasadas. Iniciativas como la del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea), en los Andes, y el Sistema de Integración Energética de los Países del Cono Sur (Siesur) también buscan impulsar la integración eléctrica.

El cuarto pilar promueve simulacros periódicos y evaluaciones posteriores a las crisis para identificar deficiencias y mejorar la respuesta. La experiencia del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (Cepredenac) muestra la utilidad de estas prácticas.

En Paraguay, la advertencia de la IEA cobra especial relevancia por el peso de la hidroelectricidad en la generación eléctrica. Si bien los pronósticos citados por la agencia apuntan a precipitaciones superiores al promedio en el país, la variabilidad climática exige preparación. Contar con planes de contingencia, mecanismos de coordinación y una planificación que incorpore los riesgos climáticos resulta clave para fortalecer la seguridad del suministro eléctrico.

La región posee un importante potencial de generación renovable, pero este no elimina los riesgos asociados al clima. La seguridad del suministro dependerá de la capacidad de los países para anticiparse a estos eventos y adaptar sus sistemas eléctricos, con decisiones de inversión y planificación que contemplen los riesgos climáticos.

*Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones

Lo
más leído
del día

01
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
02
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
03
Política
Villate promete firmeza en la reglamentación de los datos personales
Ver más
04
Periodísticamente
AUDIO: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones
Ver más
05
Polideportivo
Las panteras 3x3 clasifican a la llave principal de la FIBA AmeriCup “El Salvador 2026″
Ver más

Te puede interesar