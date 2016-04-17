Regino Vigo en un libro que se presentará mañana

El libro hace referencia a personas y hechos reales de la historia paraguaya, en particular a Regino Vigo y a bandas armadas bajo la denominación de Unión Patriótica del Pueblo. Pero el autor encara el tema desde la narrativa, con recursos de la literatura de ficción.

El libro presenta la historia de Regino Vigo, un bandido social de mitad del siglo XX, conforme al concepto creado por Eric Hobsbawn. “La historia de Vigo es fascinante en sí misma por sus connotaciones míticas, tiene el atractivo adicional de que su origen en San Pedro del Paraná y su área de acción en la vasta región de Itapúa, Caazapá y Guairá, fue la misma que hoy es escenario de grupos armados de dudosa composición social y confusas intenciones, a juzgar por la escasa información periodística disponible”, según una información proporcionada por la editorial Arandurã que publica el libro.

En el libro se podrán leer diálogos entre el Gral. Higinio Morínigo y su ministro del Interior Amancio Pampliega, entre este y el antropólogo León Cadogan y entre otros personajes del relato, así como un diálogo “consigo mismo” de Édgar L. Insfrán, exministro del Interior del Gral. Stroessner. “En su forma son todos productos de la inventiva del autor aunque sus contenidos se inspiran, en gran medida, en afirmaciones publicadas por estas personas en sus respectivas memorias y que, en algunos casos, se transcriben casi textualmente”.

Hugo Oddone estudió Antropología en la Universidad Nacional de Buenos Aires y se ha especializado en demografía social. Este libro es su primera incursión en la narrativa.

