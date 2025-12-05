Carga récord de 88 toneladas de marihuana desata guerra entre Rachid y Riera

El peso total de la marihuana incautada en la operación Umbral fue de 88.991 kilos, según confirmó ayer el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Amir Rachid Segovia.

La colosal carga de droga fue confiscada entre la noche del martes y la madrugada del miércoles luego de un enfrentamiento a tiros en la zona del kilómetro 2 de la ciudad de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

El procedimiento fue efectuado justamente por agentes especiales de la Senad, con apoyo de militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El récord anterior de marihuana prensada era de 57.850 kilos, incautados el 23 de diciembre de 2024 en la operación Marangatu, también de la Senad, en el distrito de Nueva Esperanza, siempre en el departamento de Canindeyú.

Las 88 toneladas ahora confiscadas eran transportadas en una caravana de 3 camiones, 14 camionetas y 2 automóviles.

Tras la balacera, la Senad y el CODI confirmaron la muerte de uno de los narcotraficantes, Sergio Daniel González Aguilera, de 25 años, y la captura de otros tres supuestos integrantes del convoy, Andrés Medina Brítez, de 34 años; Héctor Valentín Martínez Marín, de 30 años, y Mauro Zarza Suárez, de 23 años, este último herido.

También cayeron Arnaldo Andrés Giménez Barreto, de 25 años, e Idalina Samaniego Bernal, de 24 años, quienes aparentemente acudieron al lugar para rescatar a algunos de los traficantes.

Todos fueron imputados por el fiscal Abelino Bareiro Aguirre por hechos punibles como tráfico internacional de drogas, tenencia de sustancias estupefacientes y asociación criminal.

El propio ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó que uno de los sospechosos de haber comandado la caravana narco es el policía retirado Benicio Silva, de 41 años, alias Silva Hu, aunque los antidrogas también lanzaron ayer el nombre de un tal Carlitos González, que podría ser Carlos Miguel González Aguilera, de 29 años.

Silva Hu ya estuvo preso por narcotráfico y en abril del año pasado sufrió un atentado de parte del grupo de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho.

Carlitos González, en tanto, es hermano del ahora abatido Sergio Daniel González Aguilera.

Sin embargo, al menos hasta anoche, ni Silva Hu ni Carlitos González tenían orden de captura.

Acusaciones son “una argelería”

El ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y el ministro de la Senad, Jalil Amir Rachid Segovia, quedaron enfrascados en una guerra mediática tras la incautación de la megacarga 88 toneladas de marihuana prensada en la operación Umbral.

Tras el procedimiento, el ministro de la Senad denunció en radio ABC Cardinal 730 AM que “estaba todo liberado el camino” para que la caravana de narcotraficantes llegara hasta Saltos del Guairá.

Jalil Rachid apuntó a la Policía Nacional (PN), ya que el convoy de narcos pasó por al menos 11 comisarías apostadas en los 120 kilómetros del recorrido.

El ministro del Interior, por su parte, contestó ayer a su colega de la Senad a través de radio Monumental 1080 AM.

“Yo creo que son declaraciones apresuradas, infundadas, porque la clave en los equipos de seguridad es jugar coordinados y unidos”, arrancó Riera.

También le echó en cara públicamente a Rachid que cuando la Policía incautó casi una tonelada de cocaína en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, en 2024, “a mí no se me ocurrió decir: ¿che qué pasó con la Senad, dónde están los perros (antidrogas)?”.

Igualmente, Riera le recordó a Rachid que “cuando hubo el problema con la DEA, se hizo una conferencia de prensa y salimos nosotros a respaldar públicamente la decisión (de la Senad)”.

Incluso, lanzó la pregunta del “por qué la Fiscalía y el Juzgado eligieron a SIU Policía y no SIU Senad en el sonado caso del diputado Gomes”.

Riera reflexionó acerca de que “no es una buena idea esto de andar discutiendo en público, porque va a parecer como una fractura interna” y reconoció que “lo que irrita es que entre jugadores del mismo equipo se insinúen cosas”.

“Hay una argelería que vamos a resolver internamente en el menor tiempo posible, pero yo no quería dejar de sumar mi voz a las molestias que hay dentro del Ministerio y la Policía Nacional”, concluyó Enrique Riera Escudero.

Sacrifican a 42 agentes de seis comisarías

Tras el escándalo por la incautación de 88 toneladas de marihuana prensada, gracias a una aparente complicidad policial, la citada institución “sacrificó” a 42 agentes de seis comisarías que fueron destituidos y sumariados.

Se trata de todos los efectivos que estaban de turno en el puesto policial 1 del Kilómetro 7, subcomisaría 2 del Cruce Carumbey, subcomisaría 15 de la colonia Yjhovy, subcomisaría 11 de la colonia Santo Domingo, puesto policial 4 de la colonia Naranjito y subcomisaría 19 de la colonia Aguae.

Estas unidades policiales quedan sobre la Ruta PY03, en el camino a Saltos del Guairá, que es donde se incautó el histórico cargamento.

Sin embargo, el comandante de la Policía, comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, anunció que de momento no van a cambiar al director de Policía de Canindeyú, comisario general inspector Ricardo Orué Salinas, ni al jefe de Prevención y Seguridad del mismo departamento, comisario principal Mario Zacarías Pérez Acosta.

Supuesto extravío de documentos

Por otro lado, el ministro del Interior y el comandante de la Policía también dijeron que no se le va a cambiar al jefe de Investigaciones de Canindeyú, comisario principal Osvaldo Javier Andino Gill, cuyos documentos fueron encontrados en el lugar de la incautación de la marihuana.

El comisario Andino alegó que se le cayó su billetera en la noche del procedimiento, cuando él y su equipo acudieron al lugar en apoyo de la Senad, después de que ocurriera la balacera.

El fiscal de la causa confirmó que Andino incluso firmó el acta de procedimiento de la Fiscalía como uno de los representantes de la Policía.

El jefe policial presentó como justificativo una constancia de la denuncia que hizo a la mañana siguiente en la comisaría 1ª de Saltos del Guairá, sobre el supuesto extravío.