Meteorología: ¿habrá lluvias este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa otra jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones comenzarían a cambiar mañana sábado con lluvias dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. El domingo las precipitaciones se extenderían a más zonas del país, incluyendo a Asunción, y no se descartan tormentas eléctricas principalmente en el norte del país.

La ciudad de Caacupé, que registraría una masiva concurrencia de personas debido a la festividad religiosa de la Virgen de Caacupé, solo registraría chaparrones durante el domingo.

Temperatura sigue subiendo

La temperatura continúa aumentando levemente y este viernes llegaría a máximas de 35 grados centígraods en Asunción y Encarnación, 34 en Ciudad del Este y hasta 38 en el Chaco.

Durante el fin de semana, los índices serían similares, con máximas de 36 grados en la capital el sábado y el domingo.