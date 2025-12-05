Atacada mientras dormía: desconocido ingresó a su habitación, la amenazó, la manoseó y la robó

Una mujer identificada como Rebeca Ayala vivió momentos de terror en la madrugada de este jueves, cuando un desconocido ingresó a su habitación en pleno microcentro de Asunción, la redujo con amenazas de muerte, la manoseó y finalmente le robó dinero y otros objetos personales. El agresor permaneció cerca de 40 minutos dentro de la habitación antes de escapar por una ventana.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:30, cuando la víctima dormía en su habitación y fue despertada violentamente por el intruso.

Amenazó con acuchillarle

Rebeca relató que el hombre se metió en su cama y la inmovilizó por la fuerza.

“Yo estaba durmiendo tranquilamente y sentí que alguien me tapó la boca. No me dejaba respirar, me agarró fuerte el brazo y se puso encima mío. Me dijo: ‘Si intentás gritar, te voy a acuchillar directo en el cuello’”, contó.

La mujer señaló que, por miedo, trató de mantener la calma mientras el agresor insistía en que alguien lo estaba esperando afuera y que habría trepado para ingresar.

“Me tuvo contra mi voluntad aproximadamente 40 minutos”, expresó.

Robó dinero, tarjetas y la manoseó

Durante el ataque, el hombre la manoseó en varias partes del cuerpo y se llevó el dinero que la mujer tenía reservado para pagar su alquiler, además de una tarjeta bancaria. Intentó también llevarse su teléfono, pero no logró hacerlo.

“Cuando encontré una oportunidad, le empujé y ahí se le cayó mi teléfono. Entonces grité con todas mis fuerzas y corrí hacia el cuarto de mi roomie”, detalló.

Cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que el agresor salta por la ventana y huye caminando tranquilamente.

“Me dijo que me venía controlando”

Rebeca afirmó que no conoce al hombre, pero que durante el ataque este aseguró haberla estado siguiendo.

“Me dijo: ‘Yo ya te vengo controlando hace un tiempo, esto te mandó a hacer alguien’. Yo no entendí nada. Estaba en shock”, relató.

Aun en estado de nervios, la mujer describió que el agresor tenía “un olor a alcohol asqueroso”.

Denuncia policial

Tras lograr escapar, Rebeca llamó al 911. Sin embargo, la atención no fue inmediata.

“Tardaron un poco. Cuando vino un oficial, me pidió que fuera caminando a hacer la denuncia. Le dije que no podía ir sola, que necesitaba que me lleven en patrullera”, lamentó.

La víctima exige mayor seguridad en su barrio, donde jamás imaginó vivir una situación de esta gravedad.

“Esto uno ve en las películas nomás. Nunca pensé que iba a pasar en mi propio barrio, en pleno microcentro”, expresó todavía con la voz quebrada.

La denuncia ya fue formalizada, y se aguarda la identificación del responsable mediante las imágenes de circuito cerrado.