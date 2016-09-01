Louis Paulsen vs. Paul Morphy, Nueva York 1857

Smyslov señaló que: “Jugaba con inspiración, sin intentar penetrar en la psicología de su oponente; jugaba, si se puede decir así, ‘ajedrez puro’. Su armónica comprensión posicional y su profunda intuición harían a Morphy un oponente altamente peligroso hasta para cualquier jugador de nuestro tiempo”.

El primer y único torneo que Paul Morphy jugó en su vida fue el “First American Chess Congress”, se disputó en Nueva York del 6 de octubre al 10 de noviembre de 1857, se jugó por eliminatorias, al mejor de tres partidas y la final a cinco, las tablas no contaban y la partida debía jugarse de nuevo; participaron los 16 mejores ajedrecistas del país.

El primer rival de Morphy fue James Thompson, Morphy ganó 3 a 0, a pesar de lo que sugiere el resultado, no fueron “paseos”, Morphy debió luchar y superar dificultades en varias partidas, pero era evidente que aprendía de cada encuentro.

Después se midió con el juez Alexander Meek, un rival frecuente de Morphy en los años anteriores en Nueva Orleans, el resultado también fue 3 a 0.

El siguiente rival antes de la final fue Theodor Lichtenhein, Morphy ganó la primera partida con negras en solo 19 jugadas, y también la segunda; Lichtenhein al menos logró arrancar unas tablas en la tercera partida en un final de torres con un peón de menos, Morphy ganó 3½ a ½.

El rival de Morphy en la final fue el maestro alemán Louis Paulsen, que estaba viviendo en EE.UU. y que luego fuera muy famoso debido a una popular línea de la Defensa Siciliana que lleva su nombre, tanto él como Morphy estaban empezando sus carreras.

Morphy ganó la primera partida, como lo comentamos, no había relojes de ajedrez, a pesar de que Morphy jugaba con rapidez la segunda partida duró 15 horas de las cuales Paulsen consumió 12, y terminó en tablas.

La partida volvió a jugarse con los mismos colores, Morphy perdió esa tercera partida, la mala racha continuó en la cuarta partida en la que desperdició una ventaja ganadora y fue tablas.

Tras cuatro partidas el score era 1 a 1, en ese momento crítico Morphy empezó a distanciarse, ganó la 5ª partida y llegamos al sexto encuentro, es una de las partidas más conocidas de Morphy y una de las más bellas de su carrera, es la que recordamos hoy.

La séptima partida terminó con victoria de Morphy tras un grave error de Paulsen en la apertura y Morphy ganó también la octava con lo que el match terminó 6 a 2 (o 5 a 1 según las reglas del torneo, sin contar las tablas).

Paul Morphy se convirtió en el primer campeón de EE.UU., 100 años después otro destinado a lo más grande, Robert Fischer, también logró el campeonato en su debut.

Tras su primer gran éxito Morphy se estableció en Nueva York, donde jugó 161 partidas dando ventaja material (desde peón y salida hasta un caballo, con un resultado de +107, -36, =18) y 100 sin dar ventaja (+87, -5, =8), sus oponentes eran los mejores ajedrecistas en el país, Paulsen, Stanley, Lichtenhein y Schulten.

Estaba claro que ya no tenía retos ajedrecísticos en América, por lo que Morphy y toda la afición norteamericana querían que Morphy se enfrentara al británico Howard Staunton, considerado como el mejor ajedrecista del mundo.

El Club de Ajedrez de Nueva Orleans junto a la Federación Norteamericana de Ajedrez y el periódico New Yorkers invitaron a Staunton a que viajara a Nueva Orleans a enfrentarse a Morphy, pero Staunton rechazó el ofrecimiento, alegando que sus múltiples ocupaciones lo impedían, entre ellas un trabajo sobre Shakespeare.

Ante la prensa Staunton fue más incisivo, en el Illustrated London News dijo que antes de jugar con él Morphy debería medirse en Europa con otros maestros. Con esa meta Morphy se embarcó hacia el viejo continente, el 20 de junio de 1858, dos días antes de cumplir 21 años, Morphy llegó a Birmingham.

Veamos la partida más brillante de Morphy de esa etapa, antes del primer viaje a Europa;

Louis Paulsen – Paul Morphy Apertura de los Cuatro Caballos [C48], Nueva York (4.6), 07.11.1857 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Ac5 5.0–0 0–0 6.Cxe5 Te8?! [La línea principal fue luego 6...Cxe5 7.d4 Ad6.] 7.Cxc6?! [Es mejor 7.Cf3 Cxe4 8.Cxe4 (no es mejor 8.d4 Cxc3 9.bxc3 Af8 10.d5 Ce7 11.Ac4 d6) 8...Txe4 9.d3 Te8 10.d4, con ligera ventaja blanca.] 7...dxc6 8.Ac4 b5 [No 8...Cxe4? por 9.Axf7+! Rxf7 10.Cxe4 Txe4? 11.Df3+.] 9.Ae2 Cxe4 10.Cxe4 [No 10.Af3? Cxf2! 11.Txf2 Dd4 12.Df1? Dxf2+! 13.Dxf2 Te1++] 10...Txe4 11.Af3 Te6 12.c3? [Un claro fallo de “Pensamiento profiláctico.” Es mejor la natural 12.d3.] 12...Dd3! [La dama obstaculiza el desarrollo del ala dama blanco.] 13.b4 Ab6 14.a4 bxa4 15.Dxa4 Ad7? [Una jugada natural y un error. Lo correcto era la antinatural 15...Ab7!, manteniendo el control de a6, el alfil queda momentáneamente fuera de juego pero no es grave luego de 16.Ta2 Tae8 17.Dd1 a5 seguido de ...Aa6; 17...Aa6 también vale.] 16.Ta2? [El error decisivo. Era fuerte 16.Da6! neutralizando la fuerza de la dama negra.] 16...Tae8 [Amenazando 17...Dxf1+ y mate.] 17.Da6 17…Dxf3!! [¡Magia pura! Eso es lo que sentí la primera vez que vi esta combinación.] 18.gxf3 Tg6+ 19.Rh1 Ah3 20.Td1 [O bien 20.Dd3 f5! 21.Td1 (o 21.Dc4+ Rf8! evitando Df7.) 21...Ag2+ 22.Rg1 Axf3+ 23.Rf1 Axd1 seguido de 24...f4, o 24...Tge6, ganando.] 20...Ag2+ 21.Rg1 Axf3+ 22.Rf1 Ag2+ [Hay algunos caminos algo más rápidos, pero, qué importa.] 23.Rg1 Ah3+ 24.Rh1 Axf2 25.Df1 Axf1 26.Txf1 Te2 27.Ta1 Th6 28.d4 Ae3 0–1 .