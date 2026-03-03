Contraloría inicia investigación sobre bienes de la gobernadora de Concepción

El director de Declaraciones Juradas de la institución, Armindo Torres, confirmó que ayer el contralor ordenó el inicio del procedimiento para determinar si el movimiento financiero de la gobernadora Liz Meza se condice con sus ingresos declarados.

“Hoy se inician los pedidos de informes. El día de ayer, el contralor ordenó la verificación o el control patrimonial de la gobernadora de Concepción para poder establecer si la misma tiene capacidad financiera para realizar ciertos gastos”, explicó Torres.

Qué verificará la Contraloría

Según explicó, el examen buscará establecer si los ingresos y egresos de la gobernadora guardan coherencia con los gastos observados públicamente, haciendo alusión sobre todo a la suntuosa fiesta de 15 años de su hija. “Vamos a verificar el movimiento financiero que ella tiene y si se condice con sus ingresos y egresos”, señaló el director.

Según detalló, la institución actualmente solo cuenta con la declaración jurada presentada en 2023 y las anteriores a su asunción al cargo.

“Nosotros solamente tenemos la declaración jurada de bienes que presentó el año 2023 y varias declaraciones que presentó antes de asumir como gobernadora. Posterior a eso no tenemos ninguna información de su capacidad financiera que ahora vamos a saber”, indicó.

En ese sentido, la Contraloría solicitará informes a la Dirección de Ingresos Tributarios para conocer facturaciones mensuales, pago de Impuesto a la Renta Personal y otros datos fiscales. También será verificado el cónyuge de la gobernadora, ya que el matrimonio no cuenta con separación de bienes.

“Estamos solicitando también informes a la Dirección de Ingresos Tributarios para saber sus facturaciones mensuales, el pago de impuesto a la renta personal y también del cónyuge”, precisó.

Torres aclaró que la investigación no implica una presunción automática de irregularidad. “Si se encuentra todo justificado, todo lo que hace, está bien, porque hay que tener en cuenta que no todo enriquecimiento es ilícito. Si está justificado, está perfecto”, afirmó.

Sin embargo, explicó que el caso genera dudas debido a que, al momento de asumir, la gobernadora no había declarado un patrimonio significativo.

“Hay que verificar cuánto era el patrimonio al ingresar en el cargo y si va a tener la capacidad o no de realizar ciertos gastos”, sostuvo.

¿Qué gastos pueden rastrearse?

La Contraloría podrá acceder a movimientos bancarios, pagos con tarjetas y facturaciones emitidas a nombre de la funcionaria o su cónyuge. No obstante, existen limitaciones respecto a pagos que pudieron haber hecho en efectivo durante la organización de la fiesta de 15 años.

“Solamente lo que está facturado o el movimiento financiero a través de las cuentas bancarias. Si uno se maneja en efectivo, eso no vamos a poder establecer ni saber nunca”, reconoció Torres.

¿Cuándo estará listo el análisis?

Según Torres, el proceso podría extenderse entre tres y cinco meses, dependiendo del volumen de información que deba analizarse. “Dependiendo del movimiento financiero que tengan, yo creo que puede ser de tres a cuatro o cinco meses, aproximadamente”, estimó.

Recordó que, en caso de detectarse inconsistencias, la funcionaria tendrá oportunidad de justificar el origen de los fondos. Si no logra aclarar las diferencias, la Contraloría está obligada a remitir el caso al Ministerio Público.

“La persona tiene que justificar el origen de los fondos, de dónde salió el dinero para ciertos gastos. Si no responde, eso se confirma y se remite al Ministerio Público”, finalizó.

Una fiesta de “ensueño”

La fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora generó revuelo debido a su ostentosa organización.

La menor tuvo una llamativa producción fotográfica previa en un lujoso hotel en las Cataratas del Iguazú y camiones que traían decorados y escenarios del Brasil fueron retenidos en la frontera por evadir controles impositivos.

Todo esto forzó a la gobernadora a salir a aclarar que la fiesta no costaría G. 2.000 millones sino G. 600 millones, precio que consideró “normal” y cuyos fondos justificó con supuestos préstamos y ahorros.

La fiesta tuvo una ambientación al estilo de cuento de hadas, producción internacional y un menú de alto nivel. Durante los videos difundidos se observa que contó hasta con un despliegue de bailarines disfrazados y centros de mesa de gran tamaño acordes a la temática de cuentos de Disney.