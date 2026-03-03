Incautan redes, armas y fauna silvestre faenada en operativo en los ríos Tebicuary y Paraguay

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en conjunto con la Prefectura Naval Paraguaya, realizaron controles en aguas del río Tebicuary, en la zona de Mburicá, navegando desde el río Paraguay hasta su desembocadura.

Durante el procedimiento constataron la tenencia de redes de monofilamento y, en conservadoras, restos de fauna silvestre faenada, entre ellos monos, un aguara’i y una garza mora, además de productos pesqueros que no cumplían con la medida reglamentaria.

Lea más: Crisis hídrica del río Tebicuary: Mades ordena el cese de bombeo por parte de los productores de arroz

Según indicaron los técnicos, los ocupantes no contaban con licencia de pesca. El caso fue comunicado al fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, que dispuso la comparecencia de los involucrados ante el Ministerio Público en Pilar.

En el lugar también se hallaron armas de fuego: dos rifles calibre 22, una escopeta calibre 32 y una pistola calibre 9 mm. En total, se decomisaron 1.200 metros de redes y dos garrafas.

Asimismo, se realizaron fiscalizaciones en el marco del Torneo Internacional de Pesca de la Corvina y Variada.