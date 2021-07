Si quieren más dinero, primero que rindan cuentas

El Congreso tiene en estudio un proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y protección social para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19 o coronavirus”, que en realidad no es otra cosa que la tercera o cuarta ley de emergencia que lanza el Poder Ejecutivo al amparo de la coyuntura sanitaria, esta vez por 365 millones de dólares. Los argumentos son los mismos y también la estrategia: la mayor parte de los fondos son para seguir repartiendo subsidios y solo un porcentaje relativamente pequeño es específicamente para salud. Pero lo más grave es que se siguen solicitando y aprobando liberación de fondos sin antes rendir pormenorizadas cuentas a la opinión pública y a los contribuyentes, que son los que corren con los gastos. Mientras el Gobierno no lo haga, no estarán dadas las condiciones para aprobar esta nueva ley de emergencia.