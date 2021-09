De nuevo pretenden esquilmar al Estado

El Poder Ejecutivo remite hoy al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022. Como se hizo costumbre en las últimas décadas, es el momento propicio aprovechado por los conglomerados públicos para presionar por hacer primar sus intereses particulares por sobre el interés general. El escenario de pandemia, cuya amenaza no se ha aplacado, anticipa un año difícil por lo cual las decisiones que se asuman deben ser las más prudentes. Ante la falta de reformas profundas en las instituciones estatales, no queda otra que cuidar cada moneda que será gastada. La mayor amenaza, con certeza, no proviene del maldito virus que nos azota, sino del populismo que emerge en los periodos electorales como el que se tendrá. Ojalá prime la cordura en el Congreso donde se toman las últimas decisiones.