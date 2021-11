Otra farsa para nombrar ministro de la Corte Suprema de Justicia

La conformación de la terna de candidatos para llenar una vacancia en la Corte Suprema de Justicia ha vuelto a estar marcada por la falta de transparencia y la descarada intromisión político-partidaria. Con independencia de los méritos y aptitudes que puedan o no tener los seleccionados por el Consejo de la Magistratura (CM), este vicio de origen resta credibilidad al proceso realizado y hace presumir que la máxima autoridad del Poder Judicial seguirá careciendo de la independencia necesaria en un Estado de Derecho. Si no solo hay que ser honesto, sino también parecerlo, se ha hecho todo lo posible para que la ciudadanía, una vez más, tenga la convicción de que no existe el menor interés en sanear la Justicia. El secretismo y el contubernio conspiran contra la credibilidad de todo procedimiento de selección, pero eso tiene sin cuidado a los consejeros: lo que más les interesa es tener un buen olfato político para satisfacer las pretensiones de los que mandan. Las cualidades de los postulantes son lo de menos, lo mismo que el derecho que tienen los justiciables a que sean ternados los mejores, de acuerdo a criterios objetivos, expuestos de cara a la opinión pública.