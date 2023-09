Los más altos jerarcas quieren “estar mejor”

Al iniciarse un nuevo periodo gubernativo, los recién llegados a las altas esferas suelen lamentarse de la herencia recibida. Como no podía ser menos, lo mismo ocurrió esta vez, aunque la administración general del país haya estado a cargo de un correligionario de Santiago Peña. En efecto, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, que deploró de entrada el estado de las cuentas públicas, señalando que el 87% de los ingresos se destina a gastos rígidos, entre ellos los sueldos, anunció ya el 16 de agosto la presentación de un proyecto de ley para elevar el tope del déficit fiscal del 2,3% del producto interno bruto, fijado para el año en curso: acabará, finalmente, con uno del 4,1%.

En la misma ocasión, anunció que pronto se tomarían medidas –no especificadas– para aumentar “un poco” el poder adquisitivo de la gente, afectado por la pandemia, la sequía, la guerra en Ucrania, el alza de precios y la pérdida de empleos. Esas medidas aún no han sido reveladas. Lo que sí se sabe es que el proyecto de ley del Presupuesto nacional de 2024, que lleva la firma de los antes citados y destina el 69% de lo recaudado al pago se “servicios personales”, prevé una concreta mejora del poder adquisitivo del Presidente y del vicepresidente de la República, así como del de los ministros y viceministros del Ejecutivo, mediante aumentos salariales que van desde los tres millones de guaraníes mensuales para el vicepresidente de la República hasta los ocho millones de guaraníes al mes para los viceministros. Los “gastos reservados” del Presidente y del vicepresidente, si aprueba el Congreso, también tendrían jugosos aumentos: de 2.500 a 4.000 millones de guaraníes para el primero, y de 800 a 950 millones para el segundo. Se ignoran los criterios atendidos para establecer los diversos nuevos montos, así como los motivos de los incrementos, salvo en los casos del Presidente y del vicepresidente de la República: los últimos dispuestos para estos cargos datarían de 2011 y hubo “cortes” desde 2015, según el ministro Fernández Valdovinos.

Si los legisladores estuvieran de acuerdo, Santiago Peña y Pedro Alliana cobrarían en el futuro 40 y 35 millones de guaraníes mensuales, en vez de 33 y 32 millones, respectivamente. El patrimonio neto declarado del primero llega a 23.024 millones de guaraníes y el del segundo a 17.585 millones. No viven tan mal, de modo que no necesitan de tanto dinero de sus conciudadanos para subsistir, si bien deben ser remunerados por sus servicios en la función pública. Lo reprochable es que se busque incrementar sus salarios, así como los de otras altas autoridades, cuando nadie ignora que las finanzas públicas están sufriendo serios quebrantos, según las quejas de las propias nuevas autoridades. Aunque el eventual impacto presupuestario no sea mayúsculo, cierto sentido de la decencia aconseja que la cúpula gubernativa se abstenga de mejorar sus ingresos contribuyendo a un mayor déficit fiscal. Desde luego, la austeridad no es el atributo distintivo de los que mandan; por lo demás, estilan ser generosos a expensas del fisco, mediante subsidios que terminan a menudo en bolsillos indebidos. Según anuncio del nuevo Gobierno, las asignaciones del programa Tekoporã Mbarete, para las familias extremadamente pobres, tendrán una suba del 25%, retroactiva ya al mes de junio. Más “generosidad”, imposible.

Por lo demás, los arbitrarios incrementos pretendidos podrían desatar una serie de reclamos salariales, más o menos discretos, por parte de los jerarcas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de quienes encabezan órganos tales como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué el presidente y los ministros de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no tendrían que engrosar sus faltriqueras, al igual que sus “pares” del Poder Ejecutivo? Más enérgicos podrían ser los tradicionales reclamos de docentes y funcionarios, que desearán “estar mejor” más que nunca, siguiendo el ejemplo de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo. Desde luego, en estas condiciones, el ministro de Economía y Finanzas tendría serias dificultades para explicarles que el erario no da para más.

Los aumentos referidos pueden calificarse de injustificados y hasta de ofensivos. Es un pésimo mensaje que se le envía a la gente en el inicio mismo del periodo de Gobierno. Más aún, porque la deuda pública es solo un síntoma de una “enfermedad” llamada déficit fiscal, según lo juzgó el propio ministro Fernández Valdovinos. Si es así, todo lo que sirva para agravarla, aunque sea en pequeña escala, es repudiable. Parece insensato arrancar con la nueva administración poniendo por escrito que sus principales miembros quieren incrementar sus ingresos a costa de los contribuyentes, tras haber señalado lo mal que andan las cosas por culpa del anterior: hubiera sido mejor que se ajusten los cinturones, como el común de sus conciudadanos.