Latorre debe pedir a cada diputado turista informe sobre su “experiencia institucional”

La desfachatez del común de nuestros legisladores no conoce límites, según enseñan su reiterada práctica del clientelismo, de la compraventa de votos, del uso indebido de influencias, del nepotismo o de la autoasignación de fondos públicos en beneficio propio y excursiones a diversos lugares del exterior. Quince diputados viajaron a Estados Unidos, sin invitación oficial, con el pretexto de observar los comicios realizados el martes, lo cual no sería objetable si de por medio existiera el deseo legítimo de ir a conocer hechos o prácticas que luego sean aplicados en nuestro país para beneficio de sus habitantes. Pero está visto que ese no fue el objetivo, según las actividades conocidas de los viajeros en el país del norte. El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), justificó el viaje con “lo que se puede ganar en términos de experiencia institucional”. Pues sería bueno que pida a cada uno de los excursionistas que presente un informe en tal sentido.