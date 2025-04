El legado del papa Francisco

Como es natural, el deceso del Sumo Pontífice conmueve a los católicos de todo el mundo. Dada su nacionalidad argentina, el del papa Francisco –el primer sumo pontífice no europeo desde el siglo VIII– afecta en particular a los latinoamericanos, entre ellos los paraguayos, que lo recibieron en julio de 2015 para escuchar sus memorables dichos, algunos de ellos coloquiales como el de “Qué mentiroso que sos”, aludiendo a los discursos grandilocuentes proferidos por los politicastros, o el de “Hagan lío y organícenlo bien”, dirigido a los jóvenes para que tengan un “corazón libre, que nos dé solidaridad y esperanza”; de hecho, criticó la indiferencia ante los pesares del prójimo, afirmando que “por más misa de los domingos, si no tenés un corazón solidario, si no sabés lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy débil o es enferma o está muerta”. También se recuerda –con gratitud– que para él la mujer paraguaya era “la más gloriosa de América”, por haber reconstruido el país tras la Guerra de la Triple Alianza y que bajo su pontificado fue beatificada la monja compatriota María Felicia Guggiari Echeverría (Chiquitunga), en tanto que Adalberto Martínez se convirtió en el primer cardenal del Paraguay.