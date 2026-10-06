La gente le dio su voto de confianza a Soledad Núñez

La elección de Soledad Núñez como nueva intendenta de Asunción no es un simple cambio de nombres. Es un momento que la ciudad se ha ganado a pulso. Con una diferencia estrecha pero inequívoca, la ciudadanía capitalina decidió abrir una puerta distinta después de años de una administración que, en demasiados aspectos, había colapsado.

Ese resultado es un voto de confianza. Y, al mismo tiempo, debe quedar dicho con claridad: no es un cheque en blanco.

Asunción carga sobre sus espaldas heridas profundas. Calles que se deshacen con cada llovizna, plazas abandonadas, barrios que esperan décadas por lo elemental, un tránsito que devora el tiempo y la paciencia de quienes viven y trabajan aquí, finanzas municipales tensionadas y una cultura de gestión que con demasiada frecuencia privilegió el acomodo por sobre el interés general.

La capital de la República no puede seguir siendo el escenario de la resignación. La nueva intendenta asume, por tanto, una responsabilidad mayor: no solo administrar lo que existe, sino demostrar que es posible otra forma de gobernar.

Debe mostrar, con hechos y en plazos concretos, que la honestidad no es un eslogan, que la transparencia no es un discurso de campaña y que los barrios postergados pueden dejar de ser la periferia permanente de las prioridades municipales.

Ese es el mandato real. Cumplirlo exigirá más que voluntad: exigirá coraje para ordenar lo desordenado, firmeza para cortar lo que sobra y capacidad para construir lo que falta. Porque Asunción no necesita gestos. Necesita resultados que se sientan en la vida cotidiana de su gente.

El escenario institucional no facilita el camino. La Junta Municipal mantiene mayoría colorada. Ese dato no es una sentencia ni una invitación a la guerra. El pluralismo es un valor democrático, no un obstáculo.

Una Junta diversa puede enriquecer el debate, perfeccionar proyectos y ejercer el control que toda administración requiere. La oposición, cuando actúa con sentido de ciudad, cumple un rol indispensable.

Lo que no cabe es convertir el legislativo municipal en un espacio destinado únicamente a trabar, a dilatar o a castigar por cálculo. La ciudad ya ha pagado demasiado caro el precio de la confrontación estéril. Gobernar con mayoría ajena exige diálogo, pero también convicción. Exige acuerdos, pero no claudicación.

Y aquí entra el ciudadano. El asunceno no termina su tarea el día de la elección. El voto es apenas el comienzo. La verdadera ciudadanía se ejerce después: fiscalizando, exigiendo, acompañando lo que funciona y denunciando lo que no. La representatividad no se agota en las urnas; se construye todos los días a través del control social y de la participación activa.

Sin esa vigilancia permanente, cualquier gobierno –cualquiera sea su signo– termina desconectándose de la realidad que dice representar.

Participación, pluralismo y verdadera representatividad no son palabras decorativas que ornamentan nuestra Carta Magna. Son las condiciones mínimas para que Asunción deje de ser territorio de intereses particulares y se convierta, por fin, en un espacio común.

El asunceno quiere una ciudad de la cual pueda sentir orgullo. El paraguayo quiere una capital que realmente pertenezca a todos.

Soledad Núñez tiene ahora la oportunidad –y la obligación– de demostrar que el cambio no es solo un resultado electoral. Tiene la posibilidad de iniciar una reconstrucción que no se quede en el discurso.

Pero esa responsabilidad no es solo suya. Es también de la Junta, que deberá elegir entre la altura de miras y la pequeña política. Y es, sobre todo, de la ciudadanía, que no puede volver a mirar hacia otro lado.

Asunción no necesita más promesas. Necesita hechos. Y el tiempo para empezar a construirlos ya ha comenzado.