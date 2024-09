La víctima asegura que no le tiene odio al presbítero

VILLARRICA (Corresponsal). El joven, víctima del hecho, relató que los abusos del sacerdote Gustavo Ovelar no le hicieron flaquear en su fe en Dios y en la Virgen María. Aseguró que no le guarda rencor al religioso, pero no quiere que ninguna otra persona tenga que pasar por lo mismo.