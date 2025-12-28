Conocé a Rocky, el perro héroe que será homenajeado por su servicio a la seguridad nacional

Este lunes 29 de diciembre se realizará el acto de entrega de la “Medalla Municipal al Mérito del Servicio Canino” al agente canino Rocky, un reconocimiento a su trayectoria dedicada a la seguridad y el bienestar de la población. La distinción será otorgada por la Junta Municipal de Asunción.

El homenaje tendrá lugar a las 10:00, en el Salón Auditorio de la SENAD, ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora y De la Victoria, y contará con la presencia de representantes institucionales.

El reconocimiento fue impulsado por la concejala Jazmín Galeano y aprobado por toda la junta.

Lea más: “Rocky” se jubila tras ocho años de servicio en la Senad

¿Quién es Rocky?

Rocky es un ejemplar Labrador de origen peruano, nacido el 23 de mayo de 2016 y parte del equipo K-9 de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) desde 2018. Con ocho años de servicio operativo, se convirtió en uno de los agentes más destacados de la institución y se jubiló en mayo de este año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su labor se centró principalmente en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde realizó controles y detecciones en viajeros y cargas, aunque también prestó servicio en distintas sedes regionales de la SENAD a nivel nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En múltiples ocasiones fue noticia por su capacidad para detectar sustancias ilícitas, siendo protagonista clave en operativos y procedimientos de gran impacto.

Lea más: Conocé a Rocky, el agente antidrogas con más “olfato” de la SENAD

Un agente con huella

El desempeño de Rocky fue considerado fundamental en la lucha contra el narcotráfico, donde su presencia permitió prevenir delitos, asegurar cargamentos y acompañar intervenciones de riesgo para las fuerzas de seguridad. Su disciplina, eficiencia y compromiso lo posicionaron como uno de los agentes caninos más reconocidos del país.

Desde la SENAD destacaron que el reconocimiento municipal demuestra la importancia del servicio canino dentro de las estrategias de control y prevención, así como la necesidad de valorizar a quienes, aun sin voz, dedican su vida a proteger a los demás. “Este homenaje pone en relieve el rol estratégico de los perros en la seguridad nacional”, expresaron.