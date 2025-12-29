¡Apagón de WhatsApp!: Los celulares que dejarán de funcionar en 2026

La plataforma recomienda usar únicamente equipos con soporte oficial y sistemas operativos actualizados, lo que deja fuera a varios modelos antiguos de iPhone y Android, informó Infobae.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp

Según las recomendaciones actuales de la aplicación, para mantener la compatibilidad será necesario contar, como mínimo, con:

iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.

Teléfonos con Android 5.0 o superior.

Los dispositivos que no puedan actualizarse a estas versiones del sistema operativo perderán el soporte de WhatsApp.

Lea más: Alfabetización digital: aprender informática básica es hoy una herramienta de libertad y desarrollo

iPhone que dejarán de ser compatibles

En el caso de Apple, quedarán fuera todos los modelos que no puedan actualizarse a iOS 15.1. Entre ellos se encuentran:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos anteriores a estos

Estos equipos, al no poder alcanzar la versión mínima requerida, ya no serán compatibles con la aplicación.

Celulares Android afectados

En Android, la aplicación dejará de funcionar en todos los teléfonos que no puedan actualizarse a Android OS 5.0 o versiones posteriores.

Entre los modelos concretos mencionados se incluyen:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Otros modelos lanzados antes de 2014

Cualquier dispositivo Android que no llegue al sistema operativo 5.0 o superior también quedará excluido del soporte.

Lea más: Viajar, cocinar o entrenar con IA: las apps más innovadoras del momento

Qué pasa cuando un teléfono pierde compatibilidad

Cuando un celular deja de ser compatible con WhatsApp, el usuario se enfrenta a varias limitaciones:

No podrá instalar la aplicación si no la tenía previamente.

No podrá recibir nuevas actualizaciones .

Con el tiempo, perderá el acceso a sus chats y a las funciones del servicio.

Esto afecta directamente la continuidad de la comunicación y pone en riesgo el historial de conversaciones y archivos multimedia almacenados en la app.

Cómo proteger tus chats y prepararte para el cambio

Ante la pérdida de soporte, es clave actuar con anticipación para no perder información y mantener la comunicación.

1. Hacer una copia de seguridad de los chats. El primer paso recomendado es respaldar las conversaciones:

En Android : ir a Configuración > Chats > Copia de seguridad y elegir Google Drive como destino.

En iPhone: la copia de seguridad se almacena en iCloud.

De esta forma, al cambiar de dispositivo, será posible restaurar todas las conversaciones y archivos multimedia.

2. Intentar actualizar el sistema operativo. Si el sistema operativo del teléfono lo permite, se aconseja actualizar a una versión más reciente. Algunas marcas lanzan actualizaciones incluso para modelos antiguos, lo que puede prolongar la compatibilidad con WhatsApp.

Lea más: ¿Te regalaron gadgets tecnológicos en Navidad? Esto es lo primero que tenés que hacer

3. Cambiar a un dispositivo compatible. Si no es posible actualizar el sistema operativo, la opción es adquirir un teléfono que cumpla con los requisitos mínimos de la aplicación (iOS 15.1 o Android 5.0, como base).

Al comprar un nuevo equipo, se debe:

Instalar WhatsApp. Restaurar la copia de seguridad previamente realizada, para no perder el historial de chats, fotos y videos.

4. Considerar alternativas y avisar a tus contactos. Quienes decidan no cambiar de dispositivo pueden buscar aplicaciones de mensajería alternativas que sigan siendo compatibles con su sistema operativo.

Sin embargo, se advierte que la mayoría de los contactos probablemente seguirá usando WhatsApp.

Por eso, si se cambia de número o de aplicación, es importante informar a los contactos para evitar interrupciones en la comunicación.

Por qué WhatsApp deja de dar soporte a teléfonos antiguos

La decisión de WhatsApp de dejar de ser compatible con ciertos equipos responde a varios motivos:

Con cada actualización, la aplicación incorpora nuevas funciones y mejoras de seguridad que requieren mayor capacidad de procesamiento y sistemas operativos actualizados.

Los dispositivos antiguos que ya no reciben soporte de sus fabricantes no pueden garantizar un funcionamiento óptimo ni la protección adecuada de los datos de los usuarios.

Mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos dificulta el desarrollo y la innovación de la plataforma.

Por estas razones, la aplicación limita su funcionamiento a modelos que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad actuales, con el objetivo de ofrecer una experiencia estable, eficiente y protegida.

Un cambio ligado a seguridad y rendimiento

El fin del soporte para ciertos teléfonos no solo impacta en el uso de WhatsApp, sino también en la seguridad y el desempeño general de los dispositivos.

Mantener los datos respaldados y contar con un celular actualizado permite:

Conservar el acceso a chats y archivos.

Beneficiarse de mejoras de seguridad.

Disfrutar de un funcionamiento más confiable del equipo.

De cara a 2026, los usuarios de modelos antiguos deberán revisar las versiones de sus sistemas operativos, tomar precauciones con sus copias de seguridad y, si es necesario, planificar la transición a un dispositivo compatible para no quedar desconectados.

Fuente: Infobae