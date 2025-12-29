Meteorología: lluvias y alerta de tormentas en la recta final del año en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:30 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para ocho departamentos: Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, el oeste y sur de Presidente Hayes, y el este y sur de Boquerón.

Se espera que las precipitaciones y tormentas eléctricas continúen mañana martes y al menos hasta el miércoles, víspera de Año Nuevo.

Ambiente caluroso

Las temperaturas se mantienen altas este lunes en Paraguay, con máximas que alcanzarían 35 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 30 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Se espera un muy leve descenso de la temperatura mañana, con una máxima de 32 grados en la capital, e índices similares el miércoles.