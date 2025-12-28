Doce zonas del país en alerta por tormentas esta noche

Lluvias y tormentas podrían generar tiempo severo en varias zonas del país esta noche. El aviso meteorológico, emitido a las 21:11 por Meteorología, señala que persisten núcleos de tormentas con potencial para intensificarse de forma puntual.

Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos

Lea más: Inicio de semana con calor e inestabilidad, anuncia Meteorología

Departamentos afectados

Según el aviso, se verán afectados departamentos de la Región Oriental, especialmente en:

Asunción Cordillera Guairá Caaguazú (Oeste y sur) Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Alto Paraná Central Ñeembucú Canindeyú (Centro y este).

La meteoróloga Celia Sanguinetti señaló hoy que se prevén hasta el martes lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recomendaciones

Evitar permanecer en espacios abiertos durante descargas eléctricas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

Conducir con precaución en rutas, ante posible reducción de visibilidad.

La Dirección de Meteorología recomienda seguir atentos a próximos avisos durante la noche, especialmente en las zonas mencionadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp