Mario Vargas Llosa elogia al gobierno de Mujica

MONTEVIDEO (EFE). “La verdad que el Uruguay viene mejorando y Mujica viene muy bien. Me alegro mucho por Uruguay y espero que el resto (de América Latina) pueda seguirle los pasos”, manifestó Vargas Llosa en declaraciones que publica ayer el diario local “El País”. El Premio Nobel de Literatura se encuentra en Punta del Este, el principal centro turístico uruguayo donde ayer ofreció una conferencia exclusiva, y vedada para la prensa, para los clientes del grupo financiero suizo Julios Baer. Mujica, de 75 años, uno más que Vargas Llosa, fue líder guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) que tuvo su principal actividad entre finales de la década de 1960 y principios de los años 70. Posteriormente, fue derrotado por las armas y durante la dictadura que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985, Mujica estuvo preso en duras condiciones. Tras el retorno a la democracia, el MLN-Tupamaros se integró en la coalición de izquierda Frente Amplio y el pasado 1 de marzo “Pepe” Mujica, como se le conoce, se convirtió en el segundo presidente de izquierda en la historia de Uruguay.

Almuerzo presidencial Vargas Llosa compartió el miércoles un almuerzo con los ex presidentes uruguayos Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005) del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional o "Blanco". "Comimos carne uruguaya magnífica", manifestó el autor de "La ciudad y los perros", entre otros muchos éxitos, mientras que Lacalle calificó el encuentro de "un almuerzo de longitud madrileña" por sus varias horas de duración. "Hemos hablado de América Latina, de Uruguay, de literatura. Ha sido muy interesante escuchar a tres ex presidentes del Uruguay conversar muy civilizadamente, fraternizando: un magnífico ejemplo que debería ser seguido en toda América Latina", comentó el escritor peruano. Vargas Llosa, que acaba de lanzar "El sueño del celta", dijo que después de recibir el Premio Nobel su vida "se volvió muy agitada por culpa sobre todo de los periodistas, que creen que el Premio Nobel es muy importante ". Ayer, el municipio de Punta del Este declaró a Vargas Llosa Visitante Ilustre de la ciudad. Caso argentino Consultado por periodistas sobre cómo veía al Gobierno argentino, el galardonado escritor respondió: "Con cierta preocupación. Creo que Argentina todavía no consigue fortalecer sus instituciones como lo han hecho otros países latinoamericanos, Brasil, Uruguay, Chile". "Pero esperemos que ese ejemplo cunda y que también llegue a la Argentina", añadió.