10 de marzo de 2026 - 21:24

Intendente de Areguá cerró una calle para festejar su cumpleaños

Intendente de Areguá cerró una calle para su fiesta de cumpleaños.
Vecinos denunciaron que el intendente de Areguá, Denis Torres, cerró una calle para su fiesta de cumpleaños.Gentileza

Pobladores del barrio Santa Librada, de la compañía Estanzuela, en Areguá, cuestionaron el bochornoso actuar del intendente Denis Torres (ANR-HC) al cerrar una calle vecinal para el festejo de su cumpleaños. Según denunciaron, el jefe comunal instaló un toldo en medio del camino para las actividades. Además, presuntamente presionó a precandidatos a cargos comunales del movimiento al que pertenece para que colaboraran con el evento.

Por Lucía González

El intendente municipal de la ciudad de Areguá,, Denis Torres (ANR-HC) —que aspira a ser diputado— habría dispuesto el cierre de una calle vecinal (sin nombre) en el barrio Santa Librada, de la populosa compañía Estanzuela. El acceso fue clausurado para instalar un toldo donde se elaboraron las comidas para el festejo de su cumpleaños, que se realizó ayer, lunes, en el “Salón Quiñónez”, de acuerdo con los datos de los denunciantes.

Según relataron los pobladores, el intendente habría enviado a funcionarios del área de Aseo Urbano de la Municipalidad para limpiar el lugar y acondicionar el espacio para el evento.

No es la primera vez que el jefe comunal de Areguá es blanco de denuncias por presunta prepotencia y abuso de poder.

La fiesta de la discordia. Así festejó anoche el intendente de Areguá, Denis Torres su cumpleaños.
La fiesta de la discordia. Así festejó anoche el intendente de Areguá, Denis Torres, su cumpleaños.

Como consecuencia, los vecinos de la cuadra se vieron obligados a ingresar a sus viviendas a través de otros caminos, ya que la mencionada calle quedó clausurada para el tránsito de los lugareños.

Los vecinos manifestaron su indignación, señalando que la calle nunca habría recibido mantenimiento ni limpieza por parte de la comuna en ocasiones anteriores.

“Es una vergüenza que una autoridad municipal utilice recursos públicos para un beneficio personal, cuando ese servicio debería ser para toda la comunidad”, expresó Jorge García Riart.

Pecheo para pagar fiesta

Por otra parte, un grupo de personas allegadas al jefe comunal aseguró que, para concretar el festejo, Torres habría enviado mensajes a través de WhatsApp a precandidatos a intendente y a cargos de concejal de la ciudad, solicitando colaboraciones económicas. En una captura de pantalla que circula entre los denunciantes se observaría el pedido realizado por el intendente y la respuesta de una persona que se compromete a aportar G. 1.000.000 como contribución.

En esta captura de pantalla se puede observar como el intendente plantea una colaboración a un candidato.
Captura de pantalla de un mensaje de pedido de colaboración que supuestamente envió el intendente Denis Torres.

Asimismo, García Riart afirmó que la celebración se extendió hasta altas horas de la noche en el denominado “Salón Quiñónez”, lo que habría generado polución sonora y molestias entre los vecinos del sector.

García Riart señaló que, en reiteradas ocasiones, presentó denuncias contra el centro de eventos solicitando que la Municipalidad disponga su inhabilitación por las molestias que ocasiona. Sin embargo, aseguró que sus reclamos nunca fueron atendidos e indicó que el local aparentemente pertenecería a un amigo del intendente.

Intendente no responde

Intentamos hablar con el intendente Denis Torres para escuchar su versión, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes a su número telefónico con terminación 082. Se deja abierto el canal de comunicación en caso de que desee referirse a las denuncias.