“A quién p... le vamos a reclamar”: cartistas siguen apañando a nefastas cabezas de IPS

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) planteó hoy un proyecto de declaración que pretendía instar al Poder Ejecutivo a “disponer la inmediata destitución del presidente y los miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS)” y ordenar una auditoría general, pero el cartismo se opuso y lo cajoneo, enviándolo a comisiones.

El nuevo líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel del Puerto se estrenó siendo vocero y rechazando el planteamiento, sin más argumento que pedir que pase a comisiones.

Vallejo indignada le reclamó qué más hay que esperar y tienen que sufrir los asegurados de la previsional para que los cartistas consideren la necesidad de cambiar al presidente de IPS, Jorge Magno Brítez y el resto de su consejo.

Otro que también fue duro en la crítica fue el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) que le cuestionó a sus colegas hasta cuando seguirán defendiendo a quienes se enriquecen y “hacen negocio” a costa de la previsional, mientras se queman ellos y el Partido Colorado.

Dirigiéndose a sus correligionarios, Espínola afirmó: “Mucho cuidado con eso que escuchamos cada vez que hay una audiencia pública, en las calles: voto castigo... y a nadie puta le vamos a poder reclamar la posible caída del partido y mucho menos al inútil que no tiene sentido de pertenencia (con la ANR) y que utiliza, incluso, a muchos de mis colegas para defenderle y enriquecerse él".

Esto lo dijo haciendo referencia al presidente de la República, Santiago Peña, ya a quién en otro momento incluso citó nominalmente.

Será que “Santiago Peña va a responder por la suerte del partido el día de mañana (...), un presidente que ni siquiera tiene sentido de pertenencia a nuestro signo partidario y que el día de mañana se va a ir al extranjero con todo el dinero que recaudó a costillas de los dirigentes de mi partido”, disparó.