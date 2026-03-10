Política
10 de marzo de 2026 - 21:08

“A quién p... le vamos a reclamar”: cartistas siguen apañando a nefastas cabezas de IPS

Jorge Britez, titular de IPS.
El nuevo líder de bancada cartista en Diputados, Miguel del Puerto promovió el cajoneo de una declaración instando a Santiago Peña a barrer con la cuestionada cúpula del Instituto de Previsión Social (IPS). La diputada Rocío Vallejo (PPQ) cuestionó a los cartistas con qué cara miran a los asegurados de IPS, mientras que Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) dijo que de seguir apañando negociados, “a nadie p...” van a poder reclamarle por el voto castigo contra la ANR.

Por ABC Color

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) planteó hoy un proyecto de declaración que pretendía instar al Poder Ejecutivo a “disponer la inmediata destitución del presidente y los miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS)” y ordenar una auditoría general, pero el cartismo se opuso y lo cajoneo, enviándolo a comisiones.

El nuevo líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel del Puerto se estrenó siendo vocero y rechazando el planteamiento, sin más argumento que pedir que pase a comisiones.

Vallejo indignada le reclamó qué más hay que esperar y tienen que sufrir los asegurados de la previsional para que los cartistas consideren la necesidad de cambiar al presidente de IPS, Jorge Magno Brítez y el resto de su consejo.

Otro que también fue duro en la crítica fue el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) que le cuestionó a sus colegas hasta cuando seguirán defendiendo a quienes se enriquecen y “hacen negocio” a costa de la previsional, mientras se queman ellos y el Partido Colorado.

Dirigiéndose a sus correligionarios, Espínola afirmó: “Mucho cuidado con eso que escuchamos cada vez que hay una audiencia pública, en las calles: voto castigo... y a nadie puta le vamos a poder reclamar la posible caída del partido y mucho menos al inútil que no tiene sentido de pertenencia (con la ANR) y que utiliza, incluso, a muchos de mis colegas para defenderle y enriquecerse él".

Esto lo dijo haciendo referencia al presidente de la República, Santiago Peña, ya a quién en otro momento incluso citó nominalmente.

Será que “Santiago Peña va a responder por la suerte del partido el día de mañana (...), un presidente que ni siquiera tiene sentido de pertenencia a nuestro signo partidario y que el día de mañana se va a ir al extranjero con todo el dinero que recaudó a costillas de los dirigentes de mi partido”, disparó.