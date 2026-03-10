Hallan restos putrefactos de presunto feminicida en Ypané

Se trata de Mario David Ferreira Fleitas (42), quien era buscado por el asesinato a puñaladas de su pareja María Dolores Alcaraz Ramírez (40). Los restos de la mujer fueron encontrados el domingo último a orillas del río Paraguay, en la zona conocida por los pescadores como Mariscal.

Según los forenses, los restos de la mujer presentaba golpes, un profundo corte en el cuello y una puñaladas en el abdomen, los que le causaron la muerte en el sitio.

De acuerdo con los agentes de la comisaría jurisdiccional, Mario David y María Dolores vivían casi en la pobreza extrema, compartían una humilde casita a orillas del río en una zona boscosa. Debido a que aparentemente ambos eran adictos al alcohol y a sustancias estupefacientes los episodios de violencia eran frecuentes entre ellos.

Es más, María Dolores efectuó algunas denuncias por maltratos contra su pareja, sin embargo nunca se separaron y seguían compartiendo la precaria casita.

Tenía el arma homicida en la cintura

Aparentemente, el domingo al mediodía tuvieron una riña sobre un camino vecinal, donde Mario David terminó con la vida de su pareja.

Tras confirmar que la mujer había expirado el hombre caminó unos 200 metros donde se mató. Ayer cuando encontraron el cuerpo del hombre, todavía portaba en la cintura el cuchillo con el que mató a su pareja.